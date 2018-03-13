為了一句「白癡」川普開除提勒森 中局情長龐皮奧接任國務卿

2018年03月13日 21:44 中時 江靜玲

美國總統川普開除國務卿提勒森，美國國務卿一職將由現任中央情報局局長龐皮奧出任。這項人事變更，證實了長久以來川普對提勒森不滿的傳聞。

有關提勒森將去職，從去年10月初在華府外交圈即甚囂塵上，當時川普不滿提勒森未能直接澄清沒有稱他為「白痴」，接替提勒森擔任美國國務卿的人選也一直以現任中央情報局局長龐皮奧呼聲最高。一般原先揣測，提勒森在今年1月會去職。

消息來源指出，川普和提勒森兩人間為了「白痴」（moron）說，「間隙幾已到了無可修補的情況」，成為兩人嚴重分歧白熱化和公開化的導火線。

此外，提勒森在北韓問題上與川普的意見也一直相左右。提勒森在去年訪問北京時首次承認美國政府與北韓有直接溝通管道，川普隨即推文稱提勒森在「浪費時間」，並向提勒森喊話，「省省你的精力吧，雷克斯（提勒森），我們會做我們該做的。」

川普的推文引起美國資深外交官一片驚愕，前國務次卿伯恩斯直率表示，「公開拆國務卿的台，是外交大忌，非總統該有的作為。」

上周，白宮宣布川普接受北韓領袖金正恩晤面的邀請前不到24小時，正在非洲訪問的提勒森則才公開表示，「美國與北韓會談，還有一段長路」。提勒森接著並再三指出，川普與金正恩見面，尚有許多細節和步驟待商確。

凡此種種，在在顯示，提勒森領導的國務院與白宮間的不合。此間消息人士指出，提勒森與川普近來在北韓事務上對立，終於導致川普把提勒森趕下台。

至於接任提勒森的龐皮奧，是目前每日前往白宮向川普進行簡報的少數官員之一。川普對他已十分熟悉，信任也很滿意。龐皮奧擔任國務卿可望彌補白宮和國務院的互不信任。

(中時)