結婚紀念錶遺失 桃機員警扮柯南尋回

2018年03月13日 21:37 中時 陳麒全

1名菲律賓籍旅客在境桃園機場轉機時，遺失了極具紀念意義的手錶，航警局保安大隊員警據報後分頭查訪，不到3個小時內，透過過濾監視器影像與現場人員搜尋下，在菲律賓籍嫌犯登機前一刻截獲，調查後依涉嫌侵占遺失物罪嫌，將這名菲籍嫌犯移送偵辦。（陳麒全翻攝）

1名菲律賓籍旅客在境桃園機場轉機時，遺失了極具紀念意義的手錶，航警局保安大隊員警據報後分頭查訪，不到3個小時內，透過過濾監視器影像與現場人員搜尋下，在菲律賓籍嫌犯登機前一刻截獲，調查後依涉嫌侵占遺失物罪嫌，將這名菲籍嫌犯移送偵辦，而失物品的菲籍旅客也再三感謝航警的協尋，對員警能再不到3小時內，如名偵探柯南般的找到手錶與嫌犯，也感到不可思議。

航警表示，1名菲律賓籍旅客11日從馬尼拉搭機經桃園機場轉機準備前往美國舊金山，在晚間7時抵達桃園機場第2航廈入境長廊D2候機室後，馬上到附近的廁所如廁，在洗手時粗心大意地將手表遺忘在廁所內，等發現時再回頭去找，已經沒有看到手錶。由於這只手錶是他妻子在結婚時，送給他的結婚禮物，特別具有紀念意義，如果找不到後果相當嚴重，於是急忙透過航空公司向航警局報案。

航警局保安大隊員警在獲報後，由陳姓小隊長帶領胡姓、傅姓員警展開調查。員警先依時間帶，向桃園機場公司調閱相關位置的監視畫面，依影像顯示，鎖定1名身穿黑色外套及淺色運動衫的男子涉嫌拿走手錶，再對照當時的出入境航班表，研判這名男子可能也是過境轉機旅客，馬上協請桃園機場公司營運安全處人員支援，在出境長廊及各候機室全面協尋該男子。

再經過員警與桃機人員多方尋找後，在11日晚間9時40分，終於在D8飛往紐西蘭班機的候機室，找到了監視畫面拍到的男子，這名男子再看到航警出現時，臉色大變，航警上前詢問時，也馬上發現他手上戴的手錶疑似報案人所描述的款式，再經遺失人指認，確認就是先前在廁所遺失的手錶，該名菲藉男子也依涉嫌侵占遺失物罪嫌送辦，上不了飛機。

航警表示，由於2名旅客過境轉機的時間很短，在協尋過程中時間分秒必爭。所幸在員警與機場公司人員通力合作下，在登機前一刻找到嫌犯並將他攔下，也及時在遺失人轉機登機前，把這只具有紀念意義的手錶物歸原主。

(中時)