結婚紀念錶遺失 桃機員警扮柯南尋回

1名菲律賓籍旅客在境桃園機場轉機時，遺失了極具紀念意義的手錶，航警局保安大隊員警據報後分頭查訪，不到3個小時內，透過過濾監視器影像與現場人員搜尋下，在菲律賓籍嫌犯登機前一刻截獲，調查後依涉嫌侵占遺失物罪嫌，將這名菲籍嫌犯移送偵辦。（陳麒全翻攝）

友善列印
中時
1名菲律賓籍旅客在境桃園機場轉機時，遺失了極具紀念意義的手錶，航警局保安大隊員警據報後分頭查訪，不到3個小時內，透過過濾監視器影像與現場人員搜尋下，在菲律賓籍嫌犯登機前一刻截獲，調查後依涉嫌侵占遺失物罪嫌，將這名菲籍嫌犯移送偵辦。（陳麒全翻攝）

1名菲律賓籍旅客在境桃園機場轉機時，遺失了極具紀念意義的手錶，航警局保安大隊員警據報後分頭查訪，不到3個小時內，透過過濾監視器影像與現場人員搜尋下，在菲律賓籍嫌犯登機前一刻截獲，調查後依涉嫌侵占遺失物罪嫌，將這名菲籍嫌犯移送偵辦，而失物品的菲籍旅客也再三感謝航警的協尋，對員警能再不到3小時內，如名偵探柯南般的找到手錶與嫌犯，也感到不可思議。

航警表示，1名菲律賓籍旅客11日從馬尼拉搭機經桃園機場轉機準備前往美國舊金山，在晚間7時抵達桃園機場第2航廈入境長廊D2候機室後，馬上到附近的廁所如廁，在洗手時粗心大意地將手表遺忘在廁所內，等發現時再回頭去找，已經沒有看到手錶。由於這只手錶是他妻子在結婚時，送給他的結婚禮物，特別具有紀念意義，如果找不到後果相當嚴重，於是急忙透過航空公司向航警局報案。

航警局保安大隊員警在獲報後，由陳姓小隊長帶領胡姓、傅姓員警展開調查。員警先依時間帶，向桃園機場公司調閱相關位置的監視畫面，依影像顯示，鎖定1名身穿黑色外套及淺色運動衫的男子涉嫌拿走手錶，再對照當時的出入境航班表，研判這名男子可能也是過境轉機旅客，馬上協請桃園機場公司營運安全處人員支援，在出境長廊及各候機室全面協尋該男子。

再經過員警與桃機人員多方尋找後，在11日晚間9時40分，終於在D8飛往紐西蘭班機的候機室，找到了監視畫面拍到的男子，這名男子再看到航警出現時，臉色大變，航警上前詢問時，也馬上發現他手上戴的手錶疑似報案人所描述的款式，再經遺失人指認，確認就是先前在廁所遺失的手錶，該名菲藉男子也依涉嫌侵占遺失物罪嫌送辦，上不了飛機。

航警表示，由於2名旅客過境轉機的時間很短，在協尋過程中時間分秒必爭。所幸在員警與機場公司人員通力合作下，在登機前一刻找到嫌犯並將他攔下，也及時在遺失人轉機登機前，把這只具有紀念意義的手錶物歸原主。

(中時)

不肖業者至彰化山區偷倒廢土 果… 慰勞支援花蓮震災的北市搜救人員…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。