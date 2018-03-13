慰勞支援花蓮震災的北市搜救人員 柯文哲頒感謝狀發獎勵金

台北市長柯文哲今晚至消防局頒發感謝狀和獎勵金，給支援花蓮震災的北市搜救隊員。（胡欣男翻攝）

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台北市長柯文哲出席消防局感恩餐會，感謝支援花蓮震災的搜救人員。（胡欣男翻攝）

為感謝台北市支援0206花蓮震災搜救人員不畏艱難及冒險犯難，台北市長柯文哲13日傍晚至北市消防局，頒發感謝狀及獎勵金給協助救災的同仁，慰勞及表揚搜救人員無私奉獻的精神。

2月6日深夜11時30分花蓮發生規模6.0強烈地震，並接續發生數起餘震，北市府第一時間獲知花蓮災情，即於2月7日凌晨1時完成集結，前往松山機場搭乘國軍C130軍機飛往花蓮，於3時41分抵達花蓮機場，為國內第一支抵達災區支援的搜救隊伍，並立即投入雲門翠堤大樓、統帥飯店及國盛六街等3處進行救災任務。

消防局指出，救災過程因餘震不斷，造成雲門翠堤大樓仍持續傾斜、位移，危險程度及救援困難度比起2016年維冠金龍大樓地震災害，可說是有過之而無不及。為把握黃金搶救時間，北市搜救隊在工程技術人員持續評估及確保建築物結構安全下，冒險犯難深入倒塌建築物，持續搜救受困民眾，成功救援出1名受困於9樓的韓籍婦人及救出4名罹難者遺體。

消防局表示，北市府至花蓮震災持續搜救5天，動員67名搜救人員，包含消防局49人、工務局2人、義消16人、各式救災車輛3部、搜救犬2隻及各式搜救裝備器材，累計執行現場搜救495人次，搜救過程中雖不斷遭遇困難，搜救人員仍不顧風險秉持聞聲救苦精神，不放棄任何希望，盡心盡力的搶救受困民眾。

(中時)

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