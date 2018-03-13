台南幼兒園安裝防霾害紗網 證明可有效隔絕室外PM2.5

2018年03月13日 21:54 工商 曾麗芳

台灣南部受季節影響，秋冬兩季常有PM2.5超標情況發生，為了讓幼兒能夠呼吸新鮮空氣，確保室內空氣流通，台南永康區的郡豐幼兒園率先試用了奈米級紗網「Window Mask」，結果證明，至少可隔絕5成的PM2.5，郡豐幼兒園決定於園所全面安裝奈米紗網，讓總代理-台中勝群金屬對該創新產品更具自信心。

奈米級紗網總代理-台中勝群金屬總經理陳珈豪表示，郡豐幼兒園是全國第一個安裝奈米紗網的幼兒園，勝群秉持支持教育的立場，特別提供郡豐幼兒園優惠價格，「今後若有其他幼兒園有意願安裝，勝群仍會提供最優惠的價格給學校，因為下一代的健康不能等！」

陳珈豪強調，奈米紗網是唯一目前能解決塵霾問題、又能確保空氣流通的解決方案。

郡豐幼兒園長劉玟伶表示，幼兒的抵抗力弱，因此室內的空氣流通相對重要，且緊閉門窗也會使得室內的二氧化碳超標。以一個30個人的班級為例，在夏季開啟冷氣的狀況下，只要短短2個小時，室內二氧化碳濃度便會飆高至2000ppm（標準650ppm），逼得園方只好加裝排風扇來導入戶外新鮮空氣。

劉玟伶認為，雖然夏季電費因此暴增，但至少孩子不容易因為交互傳染而生病，精神也不受二氧化碳濃度過高而影響，一切都是值得的。

不過，在秋冬季節室外PM2.5超標，單使用空氣清淨機效果有限。劉玟伶強調，為了讓孩子們不受霾害，當初其實也曾評估過全熱交換器，但全熱交換器必須埋入天花板，最後考量施工的困難度，因此決定試用奈米級紗網來過濾室外塵霾，並讓空氣流通，「想不到真能達到過濾空氣的效果，搭配空氣清淨機後，更能確保孩子吸收到新鮮的空氣！」

劉玟伶也提到，雖然台南市有企業贊助公立幼兒園裝設空氣清淨機，但以長期監控的數值來看，單單使用空氣清淨機是無法有效隔絕霾害的，建議政府在大環境的空氣品質不佳的狀況下，全面補助學校裝設防霾害紗網以及空氣清淨機，才是確保孩子身體健康的方法，畢竟教育不能等，孩子們的健康也不行 !

(工商)