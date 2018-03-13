演藝圈性侵醜聞頻傳 丁寧鼓勵女性硬起來

為人母的丁寧鼓勵女性做自己，同時保護自己。（齊石傳播提供）

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時報周刊
林彥君

面對近期爆發演藝圈性侵醜聞，丁寧說自己在學生時期，因老師微醺來家庭訪問，卻直接走到她房間一屁股坐上床，拍著床鋪要她也坐在床上，她當下勇敢說「不」馬上逃開，至今她仍有陰影。她透露進入演藝圈前，哥哥曾問她「如果為了保護自己而得罪高官，喪失一炮而紅的機會，你覺得值得嗎？」她堅定回應：「值得」。

演藝近期爆出多起性侵醜聞，丁寧也想到朋友曾跟她分享「朋友的女兒最討厭別人提醒在外面要小心」，這也讓為人母的丁寧很無奈，她說：「為什麼身為女性就得要籠罩在恐懼裡面？」她認為活著不應該要感到恐懼，必須要讓自己硬起來，「就算曾經遇到，也是可以重新站起來。」

她參加多場女性成長的心靈課程，老師在課程開始前總是會先問：「被強暴過的請舉手」，丁寧看到眼前舉手的比例超乎她的預期，讓她相當驚訝，她鼓勵女性「面對過去，站出來很重要，錯的是暴力加諸在妳身上的人，要讓他受到譴責;如果性侵發生在家庭，你們不是家庭的財產，不是家庭的私人物，要成為你自己，成為有力量的人說出來。」

丁寧也提醒想進入演藝的年輕人，不要為了想成名，卻讓自己陷入危險跟永久低潮，一定要時時保持警覺，免於讓自己陷入危險中，「在試鏡時假裝在打電話，讓現場的人知道有人在樓下等你。」

(時報周刊)

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