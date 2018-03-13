林心如洩和霍建華結婚「是冒險」 甜曝女兒萌樣

2018年03月13日 22:32 中時電子報 施品瑜

林心如和霍建華婚後生下一女「小海豚」，夫妻倆相當保護家庭，從不讓愛女曝光，對家庭生活相當低調，今（13日）林心如受訪難得聊到和老公的相處，覺得結婚是場冒險外，談到外界好奇的女兒長相，更透露對方遺傳了夫妻倆的酒窩，言談間滿是幸福。

林心如今作客《蘋果》直播，被造型師陳孫華問到為何會步入婚姻？她認為就是對的人出現、感覺對了，並自洩婚姻觀「跟誰結婚都是一場冒險」。而她自曝升格人妻的心情，坦言雖然好友時期就熟識彼此，「結婚是一回事，當朋友又是一回事」，不過結婚一年多，兩人也磨合地差不多。

被問及和霍建華婚後的相處，林心如表示「老公不會管我」，透露對方是務實的魔羯座，鮮少甜言蜜語，「摩羯座會有點不知道水瓶在想什麼，水瓶則會不知道對方在糾結什麼」，至於現在面對霍建華還有心動感覺嗎？林心如則笑回：「我會心跳啦！我們太熟啦！」也正因為太熟，夫妻倆日後不太會有一起拍戲機會，全因怕笑場。

林心如還提及女兒「小海豚」暱稱由來，原來是她小時候還不會坐時，常常趴在沙發被大人餵食，阿公就一直叫她海豚，便成了她的小名，粉絲因此就叫她的女兒「小海豚」。當媽後的林心如哺乳了半年，現在還比產前瘦，更曝老公霍建華喜歡抱著女兒到處走，她則比較喜歡陪女兒坐著玩，另外，林心如也透露小海豚有一對美美酒窩，遺傳了夫妻倆的單邊酒窩。而身兼藝人、人妻、人母三個角色的她，坦言當老婆最難，自打80分，聊到家庭，臉上洋溢滿滿幸福。

(中時電子報)