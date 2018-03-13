港女命案 死者父來台尋女 真相才大白

2018年03月13日 22:45 中時 陳鴻偉

原本找不到的監視器影像，13日終於被尋獲。（陳鴻偉翻攝）

陳男獨自離去，成為凶案重要鐵證。（陳鴻偉翻攝）

香港籍潘姓女子來台遭殺害，死者父親因愛女失蹤近月，找香港警察又無結果，本月11日決定來台找真相，而南京西路飯店內的監視器，原本老闆表示「好像洗掉了！」但冥冥中或有天意，13日老闆緊急通知警方，「影像還在！」經緊急調閱後，這才拆穿陳男的通篇謊言，港警也在第一時間將他逮捕。

這幾天陪同潘父的台灣友人說，潘父原本不同意女兒與陳男交往，但因疼愛女兒，最後尊重她的決定，兩人交往3、4個月，來台灣旅遊時潘父也很為難，但最後還是放行，陳女每天都會用通訊軟體報平安，但2月17日後就突然失聯。

潘父後來質問陳，陳卻表示2人在台灣大吵一架，最後不歡而散，大家各自返港，潘父聽了十分懷疑，也曾找香港警方協助，但警方表示沒有實證，無法確定潘女行蹤，因此沒有成案。

友人說，潘父近月來心中痛苦、煎熬，與他聯絡後11日來到台灣，並且住進女兒下榻的飯店找線索，也到附近大同分局建成派出所和移民署求助，並在移民署證實女兒還沒出境台灣。

原本第一時間，飯店老闆表示監視影像好像不見了，但今天突然表示東西還在找到了，潘父立刻前往了解，果然發現當天2人一起回飯店，早上卻只有1人離去的鐵證，港警接獲台灣警方通報，也立刻將陳男逮捕、訊問，案情水落石出。

(中時)