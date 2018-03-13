陳安儀抓狂投訴醫院 反被曾國城虧脾氣不好

陳安儀曾因女兒尿道感染抓狂，緊急換醫院。（中天）

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時報周刊
林彥君
曾國城吐槽陳安儀脾氣不好。（中天）
Paul曾因女兒高燒38度心急嗆醫生。（中天）

陳安儀在中天《金牌大健諜》說，女兒4歲時因尿道感染，連續吃了3天的抗生素，但頻尿問題卻沒有改善，幾乎5分鐘就要尿一次，女兒還會哭著說尿不出來，讓她聽得好心疼，趕緊帶女兒回診，醫生認為女兒頻尿可能是因為「心理壓力」造成，讓陳安儀氣得趕緊更換醫生，她說「那次是我最抓狂的一次，不然我平常是很鎮定的。」沒想到卻被主持人曾國城吐槽：「妳的脾氣本來就不好。」

Paul自爆第一次帶女兒到醫院接種疫苗，醫生叮嚀返家後要觀察有沒有發燒，他緊張的每隔10分鐘就替女兒量一次體溫，結果女兒發燒到38度，他趕緊帶著女兒回診，醫生對他說：「這位爸爸你太緊張了，這樣沒什麼大不了。」心急的Paul忍不住回嗆醫生：「我感覺你不太懂，你要不要叫你長官來！」現場還要求轉診主任醫生，結果在等待主任醫生看診的過程中，女兒燒早退了，Paul不好意思地說：「我們就趕快回家了。」

曾雅蘭則透露自己以前也是緊張性格，但第2個孩子出生後，很多事反而看得很開，她說：「我兒子有一次發高燒到40度，因為有第一胎的經驗了，自己判斷這個年紀可能是玫瑰疹，過幾天出疹子就好了，結果一連燒了3天。」老公反而很緊張，到了第4天玫瑰疹真的冒出來了，燒也退了，還被老公稱讚好厲害。節目現場醫生呼籲，許多家長以為醫生鼓勵「小孩子生病能不吃藥、就不要吃」，但千萬不能和「不需要看醫生」畫上等號，遇到這種狀況，建議家長還是要帶孩子去給醫生診斷比較妥當。節目將於3/14晚間9點播出。

(時報周刊)

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