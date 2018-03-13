潮州安泰推出「原民門診」　醫生母語問診超貼心

2018年03月13日 23:09 中時 謝佳潾

潮州安泰醫院推出「原住民門診」，由排灣族醫師潘松義（右）為原民鄉親服務。（安泰提供）

「馬莎路！」潮州安泰醫院因座落來義、春日、泰武等3鄉中心，有1/3的住院病患為原民，院方為拉近醫病關係，特別推出原住民門診，並請泰武鄉衛生所主任潘松義前來駐診，此不僅為病患提供專業又有效的醫療服務，更減少了人際關係上的隔閡及摩擦。

醫院指出，「原住民門診」自推出後，每日上午，護理部督導都會整理一份清單，上面標有住院的原住民病患，潘松義再依此一一拜訪，並用親切的母語與族人對話。潘松義說，有些病患是之前在泰武鄉衛生所服務過的長輩，「所以他們見到我都特別高興」。

「希望你能天天來看我！」80歲的VuVu一見到潘松義，馬上用母語向對方喊話，語氣中更是充滿期待，她說，她之前就是潘醫師在衛生所時的老病人，現在離開山上後，還能在陌生的環境遇見熟悉的朋友，真的感到很放心。

潮州安泰醫院表示，院方本就長期與泰武鄉衛生所合作「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提昇計畫」，所以早就締結友好關係，而近期因考量到醫院座落來義、泰武及春日等3鄉的中心，又是山上部落到平地最近的中度級急救責任醫院，因此應提高更全面性的醫療服務。

潘松義則說，因地制宜的醫療設計是必要的，但若能從教育入手，從小教導原民對疾病的認知，才能更有效地使原民注重身體健康。

(中時)