加快裝設監視器腳步　東港高中賈宓圖書館4月起對外開放

2018年03月13日 23:10 中時 謝佳潾

東港高中「賈宓圖書館」環境優良，連社區居民都想進去享受優良的閱讀空間。（謝佳潾攝）

東港高中代理圖書館主任邱廷熙指出，因館內尚未裝置監視器，基於安全考量，將於4月對外開放。（謝佳潾攝）

東港高中「賈宓圖書館」環境優良，連社區居民都想進去享受優良的閱讀空間。（謝佳潾攝）

再等等！東港高中經民間捐助及縣府撥款、共斥資2000萬打造的賈宓圖書館，1月底盛大開館後引起不少討論，但除高質感的設計為人津津樂道外，也有民眾質疑「既為公共財，為何外校人士至今遲遲無法使用」，校方為此澄清，基於安全問題，將延至4月對外開放。

東港高中代理圖書館主任邱廷熙指出，圖書館雖然已經正式開館，但在人力安排及安全設計上，還處在「籌備」階段，目前全館只有4支對外監視器，內部用的14支監視器近期才會陸續裝上，若貿然開放校外人士進入館內，怕會有安全問題。

此外，他還說，當4月替代役除役後，圖書館的編制就剩下他1人，在尚未找齊人力的狀況下，實在無法在假日期間對外開放，不過學校一直都在想辦法克服問題，目前已草擬出替代方案，如請志工媽媽、聘清寒學生當工讀生等，預計4月起的每周六早上9時至下午4時，會開放民眾進入館內閱讀。

「我們絕對秉持與社區共享的原則！」校長郝靜宜強調，當初民間捐錢蓋圖書館的初衷，就是盼達到社區共享的真諦，這點學校始終沒有忘記，但因校園問題的考量多重，時序才會拉這麼久，對此只能向社區民眾表示歉意，但待一切就緒後，一定與大家一起分享。

賈宓圖書館是由熱心教育的女士周紘所捐贈蓋成，也是她捐的第4間，盼藉此傳播大愛。

(中時)