時尚人妻侯佩岑 品味卻被老公退貨

侯佩岑與好姊妹夏姿少東夫人許媖媖（左），一同穿上品牌2018春夏系列裝束，為第15屆《拾華》慈善特賣會站台。（蘇蔓攝）

友善列印
中時
夏姿･ 陳蛇紋牛皮玉鐲提包，原價7萬2800元，特價1萬4560元。（陳張眾攝）
夏姿･ 陳漆亮牛皮玉鐲提包，原價4萬9800元，特價2萬4900元。（陳張眾攝）

時尚人妻侯佩岑今受好友夏姿･ 陳少東夫人許媖媖之邀，出席品牌於台北福華飯店舉辦的年度《拾華》慈善特賣會，近來忙於照料小孩的她，也趁難得機會血拚，並開玩笑道：「多買不會有罪惡感。」

身為時尚指標人物之一的她，稱夏姿是台灣的驕傲，自己則最喜愛品牌玉鐲提包及百搭的蕾絲外套，這次幫自己及身邊親友採買外，她亦瞄準會場中稀少的男裝品項，欲為老公添購，還笑說：「男生不用穿原價的。」侯佩岑隨後解釋到，曾為另一半挑選的原價商品，都會被樸素的老公以太花的原因退貨，「我認為很素的東西，他會認為很花，但他現在會說：『是我看不懂』。」而為先生打理造型很困難的想法，更得到一旁好姊妹許媖媖的附和。

揭曉如何無罪惡感的購物訣竅外，小兒子Ethan的身體狀況更是大家關心的話題，面對媒體的詢問，她回答才滿6個月的兒子目前狀況穩定，但仍在觀察中，依然會維持正能量幫他加油。為顧及兩個兒子的作息時間每日需要早起的侯佩岑，並以為母則剛的語氣講到：「不會辛苦，沒什麼睡，但甘之如飴。」她坦言自己一直在調適私下緊張的個性，期待能做一個放鬆一點的媽媽，而這次的義賣，她也以慈善愛心大使的角色，宣布義賣部分所得將捐贈給罕見疾病基金會，以幫助更多罕病孩童。

邁入第15年的夏姿･ 陳《拾華》慈善特賣會，本屆將於即日起至3月19日止在台北福華飯店4樓大班廊舉行（台北市仁愛路三段160號4樓），集結品牌旗下過季男女裝及配件商品，價格最低可下殺至1折，大部分商品也都有2折到5折間的優惠，開幕首日就吸引眾多貴婦、熟客搶購。

(中時)

彎腰洗頭拉傷 胡瓜：尾椎感覺怪… 臭屁嬰仔新歌MV「酒池肉林」3P躺…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。