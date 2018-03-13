臭屁嬰仔新歌MV「酒池肉林」3P躺妹撒錢竟腰抽筋

「臭屁嬰仔」團員歐吉虎和兩位比基尼辣妹共享鈔票浴。（混血兒娛樂提供）

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「臭屁嬰仔」團員屁辰、 立勝、歐吉虎，推出新單曲。（混血兒娛樂提供）
「臭屁嬰仔」團員屁辰、 立勝、歐吉虎，推出新單曲。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下饒舌團體「臭屁嬰仔」，由屁辰P.Chen 、立勝OG Taker 、歐吉虎組成，去年發行首張合輯後，勤跑校園、廟會累積人氣，狗年開春後推出新單曲〈賺呀賺〉，他們表示：「這是我們2018許下的願望，希望今年能夠賺大錢，完成夢想。」

〈賺呀賺〉MV則被網友認為「酒池肉林」，團員歐吉虎躺在裝滿鈔票的浴缸，享受用錢泡澡，身旁還躺有2位僅穿比基尼的辣妹，他說：「拍攝那天其實非常冷，但是有泳裝美女躺在身上，讓我覺得非常溫暖，不會故意一直NG。」更自爆那天拍攝坐太久，導致腰部抽筋。

MV中還使用驗鈔機點算現金，3人雖沒有拿到假鈔、被騙錢的經驗，但他們某次在台北車站看到殘障人士在賣口香糖，但一條口香糖要價500元，他們樂觀說：「不知道算不算被騙，有幫助到人一切都是值得！」

3人對於錢看得很開，認為賺錢雖不是目標，但是完成目標的重要條件，得賺更多錢來完成自己的夢想，他們今年會發行專輯及推出許多單曲，更計畫成立「臭屁幫」，至於入幫條件？他們表示「男生歡迎全台灣夠臭屁的饒舌歌手加入。」至於女生是否會自肥？他們打趣說：「臉蛋漂亮、胸部大、屁股翹即可，馬上加入我們要的就是妳！」

(中時)

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