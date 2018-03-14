台灣首家芝麻油暨芝麻製品 富味鄉獲SQF Level 3最高驗證！

2018年03月14日 09:00 中時電子報 綜合報導

近年食安意識抬頭，許多食品業者為了提升自主管理，除了國內食安驗證外也同時尋求國際驗證背書。國內芝麻油暨芝麻製品大廠富味鄉，歷時7個月的時間，通過食品安全品質（Safe Quality Food，SQF）最高等級Level 3驗證，成為台灣第一家同時以芝麻油與芝麻製品通過SQF Level 3驗證的食品廠商。

●食品驗證SQF，衛生、風險控管、品質要求一次到位

SQF（Safe Quality Food）是由食品安全及品質協會（Safe Quality Food Institute）監管，並經全球食品安全促進會（Global Food Safety Initiative）認可的食品安全品質管理系統，也是目前國際上公認最全面且嚴謹的食品安全管理體系，整合衛生、安全、品質三大主軸，唯有取得最高標準SQF Level 3才能將標章使用於廣告或產品的包裝上。SQF一共有3個等級，Level 3除了「食品衛生安全」及「風險概念」外，更重視產品品質，把關更加嚴格。Level 3驗證取得不易，目前全球共有上千家廠商通過SQF驗證，但只有不到半數獲得SQF Level 3最高等級，大多數業者來自美、澳及日韓等先進國家。

●富味鄉總經理劉兆華：提升食安等級、自我要求與國際接軌

富味鄉總經理劉兆華表示：「自我提升食安等級，是富味鄉一直以來的營運重點。」SQF Level 3驗證嚴謹程度獲得跨國食品業者、通路商和零售商公開支持，如麥當勞、漢堡王、好市多、家樂福等皆採用。劉總經理提到，富味鄉通過SQF Level 3驗證，除了向消費者證明富味鄉的產品在原料、製程、成品的把關皆以最高標準的自主管理來運作，且相信將更能符合大型跨國公司對食品安全品質的要求，並與國際標準接軌後而更能提升銷售動能。

●食工所所長廖啓成：呼籲食品業者取得SQF驗證

食品工業發展研究所（簡稱食工所）所長廖啓成表示，把握食品安全最重要的是做好「源頭管理」與「優化製程」,而SQF Level 3驗證是「從農場到餐桌」一口氣把關食品的安全性，是消費者選購食品時的優先首選。食工所於去年9月通過美國SQF官方機構授權，成為SQF的驗證機構。所長廖啓成提到，廠商在獲得驗證後並非一勞永逸，食工所會持續追蹤業者是否保持驗證品質，驗證標準也會與時俱進不斷更新。廖所長啓成表示：「因SQF驗證的嚴謹及國際權威性，對消費者來說，選用SQF驗證的商品可以在食用時更加安心；而對台灣食品業來說，獲得SQF驗證可以展示高度自我管理、讓消費者更放心；除了富味鄉外，期待更多台灣食品業者加入國際高標準自主管理行列，接軌國際，更加提昇社會及國際對台灣整體食品安全的信任。」

(中時電子報)