電影《你只欠我一個道歉》特映券 贈票活動

2018年03月14日 12:00 中時電子報 中時電子報

本片在威尼斯影展上風光奪得最佳男演員大獎，更於「奧斯卡風向球」美國電影學會電影節（AFI FEST）上，榮獲觀眾票選最佳影片大獎。描述兩位文化、職業、宗教不同的男人，因一場意外結下心結，原本的口角爭執卻突然失控，一路演變成國家級對立的大事件。劇情層層轉折，令人拍案叫絕，電影更勇敢勾動巴勒斯坦、黎巴嫩兩國的敏感神經，試圖為長久以來的紛爭找出解方，一舉打破黎巴嫩自1978年報名奧斯卡最佳外語片以來，第一部入選九強名單的電影。

黎巴嫩首都貝魯特，一段爭執的口角在黎巴嫩基督徒托尼、巴勒斯坦難民耶瑟之間發生並蔓延，走上法庭途徑的兩人，也進一步掀起社會的動亂。

3/23《你只欠我一個道歉》The Insult 官方預告

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2.贈票獎項：電影特映券2張

3.特映時間：2018/3/20(二)晚上9點

4.特映地點：真善美戲院(台北市萬華區漢中街116號7樓)

◎ 得獎公佈：3/16(五)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：3月16日下午2點起至3月17日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)