王柏融炸雙響炮 桃猿克中信熱身賽二連勝

王柏融長打火力爆發，熱身賽第二戰轟單場雙響炮。(中央社)

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中時電子報

中華職棒官辦熱身賽開打第二天，Lamigo桃猿「大王」王柏融就展現長打火力，今(13日)與中信兄弟交手，轟出單場雙響炮，加上熱身賽手感不錯的鍾承祐也開轟，猿隊幾乎一路壓著中信打，終場15比6取得二連勝。

猿隊昨熱身賽首戰9比5擊敗獅隊，王柏融小試身手2打數1安、1打點，展現不錯的狀態。此役猿隊對手換成中信，王柏融棒子依舊火燙，1下首打席就開轟，助猿隊將比分追成1比1。隨後兩隊攻勢短暫停歇，3下猿隊從王柏融的觸身球保送，開啟得分攻勢。

中信洋投艾迪頓前2局狀況不差，但3下保送王柏融後，連挨3支安打，其中包括鍾承祐的3分炮，接著又被7棒林立敲安後，退場休息。中信推出吳蔚驊止血，眼看已經2出局，但他先被盜壘成功，又讓廖健富擊出安打，失掉1分，才解決掉林智平化解攻勢。

隨後4下，恐怖的王柏融再發威，從吳蔚驊手中轟出右外野2分炮；打完前5局，猿隊已經以8比1遙遙領先。猿隊先發克恩三世首局被周思齊轟陽春炮後，投到第5局結束，僅再失掉1分，繳5局失2分好投退場。

比賽後段，兩隊開始走馬換將，中信趁猿隊換投，6上和8上再添3分。然而，中信投手群卻仍沒能擋住兇猛的猿隊打線，第6到第8局失掉多達7分。最後9上，猿隊把「鄉長」陳禹勳推上場關門，他也漂亮演出三上三下，守住猿隊熱身賽第2勝。

(中時電子報)

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