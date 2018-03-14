艾莉絲生2寶坐月子首現身驚呆！親解曾國城心結說

日前傳出曾國城不看好艾莉絲異國婚而埋下心結。（圖／中時資料照）

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中時電子報
艾莉絲生完2寶後首現身，目前人在台灣坐月子。（圖／翻攝自艾莉絲臉書）

女星艾莉絲日前突宣布已和英籍男友馬培迪登記結婚，同時曬出兩人愛的結晶「威廉弟」，讓眾人相當吃驚，因為之前完全看不出她有懷孕跡象，而目前正在坐月子的她，今（13日）久違開直播，和產前幾乎無異的身材，引來網友不斷驚呼「怎麼都沒胖」。

艾莉絲今在臉書開直播，透露現人還在台灣坐月子，對於網友提問她為何不在法國生產？她表示因為家人都在台灣，在家鄉生產讓她比較有安全感，並不會為了國籍問題而選在那邊生。艾莉絲更透露這次懷孕只胖了8公斤，直接露出產後的平坦小腹，讓網友看了直呼羨慕，而她就表示因為懷孕期間吃得較為清淡，所以沒水腫問題，分享不少懷孕、坐月子小知識。

這回直播，網友疑惑沒見到女兒梨梨醬陪在身旁，艾莉絲則說「她去日本找爸爸，跟爸爸一起去滑雪」，對於大家好奇兩人的關係，她則說離婚後並沒交惡，他們目前也共同擁有女兒的撫養權，「前夫是很好的爸爸」，態度仍相當大方。

至於昔日主持搭檔曾國城，日前曾說疑似不看好她的異國婚姻，導致兩人種下心結，艾莉絲則澄清當時對方傳訊給她後，她人正好在去英國的路上而沒收訊，才讓對方誤以為自己不理她，表示兩人並沒發生什麼事也沒誤會，之後她回台，雙方仍有互相傳訊，「他是很好的朋友，我們還約了吃飯」。

(中時電子報)

艾莉絲直播。（翻攝自艾莉絲臉書）

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