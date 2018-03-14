防PM2.5！勝群金屬優惠幼兒園安裝防霾害紗網

勝群金屬董事長陳武華強調，秉持支持教育的立場，特別提供幼兒園優惠價格，加速裝設奈米級紗網，隔絕PM2.5。（盧金足攝）

友善列印
中時
幼兒園安裝日本奈米級紗網「Window Mask」，確保孩子在健康環境下學習成長。（盧金足攝）

下一代的健康不能等！受季節影響，各地屢傳PM2.5超標，深受十面「霾」伏的空汙威脅，代理奈米級紗網的台中勝群金屬股份有限公司總經理陳珈豪表示，很多住家和辦公廳都加入奈米級紗網的行列，幼兒園為了學童健康也斥資裝設，改善塵霾問題又能確保空氣流通，如果有其他幼兒園有意願安裝，將提供優惠的價格給學校。

台中勝群金屬指出，秋冬兩季常有PM2.5超標的情況發生，民眾添購空氣清淨設備，但空氣清淨機必須緊閉門窗才能發揮功效，一旦過程中開啟門窗，必須要一段時間才能讓室內空氣恢復到正常的數值。

陳珈豪說，為讓幼兒能呼吸新鮮空氣，保持室內空氣流通，台南永康區郡豐幼兒園試用豪宅等級安裝的日本奈米級紗網「Window Mask」，室內開窗後在不開啟空氣清淨機的狀況下，維持AQI70以下的安全數值。

勝群金屬提醒，幼兒抵抗力弱，室內空氣流通相對重要，若緊閉門窗會使得室內的二氧化碳超標，園方加裝排風扇導入戶外新鮮空氣，但也造成夏季電費暴增。

秋冬季節室外PM2.5超標，使用空氣清淨機效果有限，為讓孩子們不受霾害，幼兒園試用奈米級紗網過濾室外塵霾，達到過濾空氣的效果，搭配空氣清淨機改善孩子吸收到新鮮的空氣。

勝群金屬董事長陳武華強調，秉持支持教育的立場，特別提供幼兒園優惠價格，今後如果有其他幼兒園有意願安裝，勝群仍會提供最優惠的價格給學校，確保孩子在健康環境下學習成長。

(中時)

驚見樓下有「四腳獸」 網友全歪… 黑膠在台成長夯！「安溥」3／16…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。