防PM2.5！勝群金屬優惠幼兒園安裝防霾害紗網

2018年03月14日 05:10 中時 盧金足

幼兒園安裝日本奈米級紗網「Window Mask」，確保孩子在健康環境下學習成長。（盧金足攝）

下一代的健康不能等！受季節影響，各地屢傳PM2.5超標，深受十面「霾」伏的空汙威脅，代理奈米級紗網的台中勝群金屬股份有限公司總經理陳珈豪表示，很多住家和辦公廳都加入奈米級紗網的行列，幼兒園為了學童健康也斥資裝設，改善塵霾問題又能確保空氣流通，如果有其他幼兒園有意願安裝，將提供優惠的價格給學校。

台中勝群金屬指出，秋冬兩季常有PM2.5超標的情況發生，民眾添購空氣清淨設備，但空氣清淨機必須緊閉門窗才能發揮功效，一旦過程中開啟門窗，必須要一段時間才能讓室內空氣恢復到正常的數值。

陳珈豪說，為讓幼兒能呼吸新鮮空氣，保持室內空氣流通，台南永康區郡豐幼兒園試用豪宅等級安裝的日本奈米級紗網「Window Mask」，室內開窗後在不開啟空氣清淨機的狀況下，維持AQI70以下的安全數值。

勝群金屬提醒，幼兒抵抗力弱，室內空氣流通相對重要，若緊閉門窗會使得室內的二氧化碳超標，園方加裝排風扇導入戶外新鮮空氣，但也造成夏季電費暴增。

秋冬季節室外PM2.5超標，使用空氣清淨機效果有限，為讓孩子們不受霾害，幼兒園試用奈米級紗網過濾室外塵霾，達到過濾空氣的效果，搭配空氣清淨機改善孩子吸收到新鮮的空氣。

勝群金屬董事長陳武華強調，秉持支持教育的立場，特別提供幼兒園優惠價格，今後如果有其他幼兒園有意願安裝，勝群仍會提供最優惠的價格給學校，確保孩子在健康環境下學習成長。

(中時)