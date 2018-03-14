提勒森： 留守到3月底 敦促國務院官員繼續戮力為國

提勒森今天親自出席國務院的例行新聞簡報會表示，以服務國家為豪，敦促國務院官員繼續戮力為國(江靜玲攝)

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遭川普總統革職的美國國務卿提勒森今天表示，他已和川普總統和白宮幕僚長凱利通了電話，以確保工作平穩交接給繼任的現任中情局局長龐皮奧。提勒森說，他將留守崗位到3月31日，並敦促國務院官員繼續戮力為國。

提勒森今天親自出席國務院的例行新聞簡報會，布達書面聲明。神情肅穆的提勒森說，他「在中午後不久」(a little after noon)接到美國總統川普的電話，他與川普和白宮幕僚長凱利兩人都通了話，他將會留在職務上到3月底，之後，將由副國務卿暫代。

提勒森呼籲國務院官員和他的助手們繼續留守在崗位上，協助龐皮奧到任這段過渡期。提勒森說，「最重要的是確保在國家持續面臨重大政策和安全挑戰的過程中能有序、和平、穩定的過渡」。

提勒森感謝國務院員工們以「誠實正直，互相尊重」的態度工作，推動他認為重要的價值觀。

提勒森說，過去14個月儘管取得了進展，但還有很多工作要做。在北韓事務上，提勒森坦承對北韓施以最大壓力的策略的效果，出乎國務院預期；在中國大陸事務上，未來50年的發展和雙邊關係，依然對美中兩大霸權至為重要；在俄羅斯方面，他警告俄國若繼續像現在一樣我行我素，將會更加孤立。

提勒森最後表示，自己以有機會為國服務感到自豪。佈達完聲明後，提勒森未接受提問即離開記者會。

川普在美東時間13日上午8點44分透過推文開除甫於13日清晨4時從非洲出訪回抵華府的提勒森，並宣布由中央情報局局長龐皮奧接任。

(中時)

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