黑膠在台成長夯！「安溥」3／16現身誠品敦南談酷樂

2018年03月14日 05:56 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

數位時代來臨，打字取代手寫、看手機取代了看錶，然許多事情仍有一群人默默「進行」中！即使音樂可以數位化，存在小小的記憶卡、iPod或手機中，然對於某些人，「黑膠唱片」的音質與美感仍是他們的最愛！在台灣黑膠唱片市場中逐年成長中，也有歌手、樂評在每年一度的「誠品音樂地下黑膠市集」辦理講座，今年就邀請沉寂3年的歌手「安溥」開講。

沉寂3年後於去年底宣布以本名復出的「安溥」，首度攻蛋演唱會90秒內秒殺完售，演唱會前的公開講座就在「誠品音樂」！邁入第12年的「誠品音樂地下黑膠市集」3/15-3/26在誠品敦南店B2藝文空間登場，今年以「90年代的另類搖滾」為題，展銷14種由誠品音樂職人精選的另類酷樂，推出4萬張東、西洋黑膠唱片優惠，更邀請安溥3/16晚上19:30在誠品敦南店 B2 音樂館公開講座，分享她身為聽眾與創作者所感受到的音樂變化脈絡。

復刻黑膠引領風潮 誠品黑膠成長逾4成！

黑膠市場吹起懷舊復古風，誠品音樂近5年來黑膠銷售額成長43%，唱片公司大量發行復刻黑膠金曲，包括推出第一張專輯20周年紀念黑膠的楊乃文《ONE》及陶喆同名專輯《陶喆》等，還有李宗盛在1999年為林憶蓮量身訂做的《鏗鏘玫瑰》黑膠版本。

此外也有不少藝人同步發行CD與限量黑膠，像是張惠妹aMEI最新大碟《偷故事的人》便與設計師王志弘合作推出黑膠限定版；孫燕姿去年底發行的第13張專輯《跳舞的梵谷》，也於今年2月推出黑膠版本，提供樂迷不一樣的聆聽感受。

「油漬搖滾」「英倫搖滾」14種東西洋酷樂

回顧音樂發展史，90年代黑膠沒落、類比音樂興起，世界各國地下音樂紛紛湧上檯面，包括油漬搖滾傳奇Nirvana、英倫搖滾天團Oasis、Radiohead、Coldplay都是當年興起的傳奇。

帶領樂迷重溫90年代音樂風潮，誠品音樂蒐羅4萬張東、西洋黑膠唱片最低99元起，並展銷14種另類酷樂，包括有打響另類搖滾第一槍的「油漬搖滾Grunge」、90年代中期在英國興起的新勢力「英倫搖滾Brit-Pop」、風格奇特的粗糙破爛錄音美學「低傳真Lo-Fi」及興起於紐約街頭並席捲全球的「嘻哈Hip Hop」等。

除了3/16安溥攻蛋演唱會前的公開講座，3/23晚上20:00誠品敦南店B2音樂館也請來資深DJ兼樂評人小樹及《娛樂重擊》主編佑德，為黑膠迷開講！

(中時電子報)

「2018誠品音樂地下黑膠市集」活動資訊。（誠品音樂提供）