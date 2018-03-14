黑膠在台成長夯！「安溥」3／16現身誠品敦南談酷樂

沉寂3年後於去年底宣布以本名復出的「安溥」，首度攻蛋演唱會90秒內秒殺完售，演唱會前的公開講座就在「誠品音樂」！（圖片提供：The Big Issue）

友善列印
中時電子報
／整理報導

數位時代來臨，打字取代手寫、看手機取代了看錶，然許多事情仍有一群人默默「進行」中！即使音樂可以數位化，存在小小的記憶卡、iPod或手機中，然對於某些人，「黑膠唱片」的音質與美感仍是他們的最愛！在台灣黑膠唱片市場中逐年成長中，也有歌手、樂評在每年一度的「誠品音樂地下黑膠市集」辦理講座，今年就邀請沉寂3年的歌手「安溥」開講。

沉寂3年後於去年底宣布以本名復出的「安溥」，首度攻蛋演唱會90秒內秒殺完售，演唱會前的公開講座就在「誠品音樂」！邁入第12年的「誠品音樂地下黑膠市集」3/15-3/26在誠品敦南店B2藝文空間登場，今年以「90年代的另類搖滾」為題，展銷14種由誠品音樂職人精選的另類酷樂，推出4萬張東、西洋黑膠唱片優惠，更邀請安溥3/16晚上19:30在誠品敦南店 B2 音樂館公開講座，分享她身為聽眾與創作者所感受到的音樂變化脈絡。

復刻黑膠引領風潮　誠品黑膠成長逾4成！

黑膠市場吹起懷舊復古風，誠品音樂近5年來黑膠銷售額成長43%，唱片公司大量發行復刻黑膠金曲，包括推出第一張專輯20周年紀念黑膠的楊乃文《ONE》及陶喆同名專輯《陶喆》等，還有李宗盛在1999年為林憶蓮量身訂做的《鏗鏘玫瑰》黑膠版本。

此外也有不少藝人同步發行CD與限量黑膠，像是張惠妹aMEI最新大碟《偷故事的人》便與設計師王志弘合作推出黑膠限定版；孫燕姿去年底發行的第13張專輯《跳舞的梵谷》，也於今年2月推出黑膠版本，提供樂迷不一樣的聆聽感受。

「油漬搖滾」「英倫搖滾」14種東西洋酷樂

回顧音樂發展史，90年代黑膠沒落、類比音樂興起，世界各國地下音樂紛紛湧上檯面，包括油漬搖滾傳奇Nirvana、英倫搖滾天團Oasis、Radiohead、Coldplay都是當年興起的傳奇。

帶領樂迷重溫90年代音樂風潮，誠品音樂蒐羅4萬張東、西洋黑膠唱片最低99元起，並展銷14種另類酷樂，包括有打響另類搖滾第一槍的「油漬搖滾Grunge」、90年代中期在英國興起的新勢力「英倫搖滾Brit-Pop」、風格奇特的粗糙破爛錄音美學「低傳真Lo-Fi」及興起於紐約街頭並席捲全球的「嘻哈Hip Hop」等。

除了3/16安溥攻蛋演唱會前的公開講座，3/23晚上20:00誠品敦南店B2音樂館也請來資深DJ兼樂評人小樹及《娛樂重擊》主編佑德，為黑膠迷開講！

(中時電子報)

「2018誠品音樂地下黑膠市集」活動資訊。（誠品音樂提供）
「2018誠品音樂地下黑膠市集」03.15-03.26在誠品敦南店B2藝文空間登場，今年以「90年代的另類搖滾」為題，展銷14種由誠品音樂職人精選的另類酷樂。
誠品音樂 Facebook
防PM2.5！勝群金屬優惠幼兒園安… 3／14不只白色情人節！「圓周率…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。