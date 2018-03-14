白色情人節！桃園彩色海芋季！幸福小禮發送添浪漫

現場持續綻放彩色海芋與其他在地花卉。（桃園市政府農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

今（3月14日）是「白色情人節」！計畫好要如何和另一半度過嗎？來「2018桃園彩色海芋季」賞花拍照吧！即日起至3月25日，於大園區聖德北路與田溪路交叉口，持續展開。

展區位於大園區溪海休閒農業區，主題圍繞溪海休閒農業區花卉產業，並以「戀人勝地」突顯在地花卉特色，在平日、假日皆推出各式彩芋造型點心DIY活動，現場並透過各式浪漫贈獎活動，將彩芋季限量專屬小禮送給遊客，讓遊客在賞花之餘，也能親手製作專屬於自己或另一半的幸福小物。活動進入平日，遊客們受專屬小禮吸引，熱情不減。

「芋見幸福」婚禮餅乾免費體驗活動。（桃園市政府農業局提供）

近年來，溪海休閒農業區因為各式花卉產業豐富，吸引許多新人到此拍攝婚紗。為永續經營在地特色，桃園市政府特別邀請婚禮中亦備受重視的婚禮小物作為本次的活動伴手禮，邀請桃園在地的郭元益糕餅博物館，選用頂級手工漢餅「京饌玉露」客製活動專屬中式大小餅作為限量伴手禮，並推出「芋見幸福」婚禮餅乾免費體驗活動，讓戀人們親手製作專屬於自己的幸福小物。

活動客製化專屬中式大小餅。（桃園市政府農業局提供）

新人們更可另至郭元益文化園區製手作專屬倆人的婚禮小物，讓滿滿的幸福分送至好友賓客手上;另白木屋食品特別為活動製作彩芋造型巧克力、花卉蛋糕最為遊客小禮，活動期間則推出一天兩至三場次的「芋見甜蜜」彩芋造型蛋糕DIY活動。DIY活動不分平日、假日，天天讓遊客幸福體驗。現場並可見婚嫁十二禮展示、喜餅試吃活動，中西式婚紗禮服展示，搭配彩芋季專屬婚紗優惠等，突顯婚紗勝地特色。

三月春暖花開，來「2018桃園彩色海芋季」欣賞美麗花朵。（桃園市政府農業局提供）

品嚐喜餅、體驗婚禮小物之餘，彩色海芋季現場還有八大花卉裝置滿足民眾拍照需求，包括巨型相框入口意象、浪漫的幸福馬車、巨型鑽石戒指的芋定終身、童話故事風的甜心城堡、象徵愛情長久不衰的長毛象、以優美姿態深情互望的天鵝、心心相芋拍照區、天使教堂造型舞台等，其皆以大園特色花卉組合而成，歡迎民眾打卡拍照留戀！

活動客製化專屬中式大小餅。（桃園市政府農業局提供）

持續提醒民眾多加利用免費接駁專車，平日仍提供服務，活動期間(3月10日至3月25日)，每天提供單線循環免費接駁專車，民眾可於四大接駁點搭乘--桃園高鐵站(A18站)轉運站11號月台、文中三停車場、林園居休閒農場路口，以及彩芋季展區(大自然幼兒園旁空地)，歡迎多加利用。民眾若自行開車，建請將車輛停放文中三停車場(免費，可供1200輛小客車停放)，轉乘接駁車進入展區。更多相關活動詳情、各式DIY、講座活動報名方式，請見活動官網。

(中時電子報)

彩芋造型巧克力。（桃園市政府農業局提供）
「2018桃園彩色海芋季」活動官網
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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