和風洋食大進擊！五星主廚打造「日式居酒屋」端美味

2018年03月14日 06:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今春用創意料理挑逗你的舌尖！當義式手法料理的【香煎雞胸佐京都蒜味噌】會擦出什麼樣的火花呢？

吃膩傳統日本料理，想來點新穎的和風美味嗎!? 台南老爺行旅與新竹老爺酒店首創老爺集團主廚雙客座形式，攜手打造令人吮指回味的東洋饗宴，一次品嘗兩位五星級飯店主廚的精湛料理技藝；【不想純義式-和風洋食】即日起至3月25日於甘粹餐廳限定推出，感受最道地的日式居酒屋！

掌廚超過24年經驗的新竹老爺中山日本料理長周建中，精湛的刀工技藝不僅將食材的美味作更豐富層次的展現，其日式煮物的黃金調味更是北台灣饕客及竹科高階主管們口耳相傳的美味。

不想純義式「NZ菲力牛排諸味燒」。（台南老爺行旅提供）

代表作【NZ菲力牛排諸味燒】即是將流傳於老爺集團超過20年的秘製獨門醬汁原味呈現，搭配精選紐西蘭產菲力牛排，讓味蕾感受時間更迭卻始終不變的經典美味；此次更與老爺行旅主廚魏韶璞合作，推出八道全新西式烹調手法「和風洋食」，讓內斂細緻的和風美味有了更新穎的味覺饗宴。

首推【香煎雞胸佐京都蒜味噌】將新鮮雞胸透過西式料理手法的低溫烹調，把原本彈韌的雞胸肉變的鮮嫩滑口，搭配以京都白味噌調製而成的黃金醬汁，入口皆是品嘗到清甜醍醐味；特選去骨雞腿佐以主廚秘製醃料調味而成的【雞肉竜田揚柚子胡椒風味】，外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，搭配清香瀰漫的柚子胡椒，口口皆是鮮而不膩的美味。

不想純義式「雞肉竜田揚柚子胡椒風味」。（台南老爺行旅提供）

【蟹肉豆乳奶油可樂餅】改良經典可樂餅以馬鈴薯與牛奶搭配的作法，嚴選擁有日本蟹后美名的「松葉蟹腿肉」搭配香醇濃郁的新鮮無糖豆酥炸製成，外酥內嫩的口感讓大海的鮮甜美味在舌間輕盈舞動。

不想純義式「蟹肉豆乳奶油可樂餅」。（台南老爺行旅提供）

只是吃不過癮？活動期間週週推出抽獎活動，不論成人或孩童前來用餐即贈摸彩券，除了有機會抽中甘粹餐廳平、假日餐券外，最大獎更直接送您入住新竹老爺酒店，讓您有機會親臨周建中師傅的主場，享受東洋料理美味！

(中時電子報)