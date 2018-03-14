和風洋食大進擊！五星主廚打造「日式居酒屋」端美味

不想純義式_香煎雞胸佐京都蒜味噌。（台南老爺行旅提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

今春用創意料理挑逗你的舌尖！當義式手法料理的【香煎雞胸佐京都蒜味噌】會擦出什麼樣的火花呢？

吃膩傳統日本料理，想來點新穎的和風美味嗎!? 台南老爺行旅與新竹老爺酒店首創老爺集團主廚雙客座形式，攜手打造令人吮指回味的東洋饗宴，一次品嘗兩位五星級飯店主廚的精湛料理技藝；【不想純義式-和風洋食】即日起至3月25日於甘粹餐廳限定推出，感受最道地的日式居酒屋！

掌廚超過24年經驗的新竹老爺中山日本料理長周建中，精湛的刀工技藝不僅將食材的美味作更豐富層次的展現，其日式煮物的黃金調味更是北台灣饕客及竹科高階主管們口耳相傳的美味。

不想純義式「NZ菲力牛排諸味燒」。（台南老爺行旅提供）

代表作【NZ菲力牛排諸味燒】即是將流傳於老爺集團超過20年的秘製獨門醬汁原味呈現，搭配精選紐西蘭產菲力牛排，讓味蕾感受時間更迭卻始終不變的經典美味；此次更與老爺行旅主廚魏韶璞合作，推出八道全新西式烹調手法「和風洋食」，讓內斂細緻的和風美味有了更新穎的味覺饗宴。

首推【香煎雞胸佐京都蒜味噌】將新鮮雞胸透過西式料理手法的低溫烹調，把原本彈韌的雞胸肉變的鮮嫩滑口，搭配以京都白味噌調製而成的黃金醬汁，入口皆是品嘗到清甜醍醐味；特選去骨雞腿佐以主廚秘製醃料調味而成的【雞肉竜田揚柚子胡椒風味】，外皮酥脆肉質鮮嫩多汁，搭配清香瀰漫的柚子胡椒，口口皆是鮮而不膩的美味。

不想純義式「雞肉竜田揚柚子胡椒風味」。（台南老爺行旅提供）

【蟹肉豆乳奶油可樂餅】改良經典可樂餅以馬鈴薯與牛奶搭配的作法，嚴選擁有日本蟹后美名的「松葉蟹腿肉」搭配香醇濃郁的新鮮無糖豆酥炸製成，外酥內嫩的口感讓大海的鮮甜美味在舌間輕盈舞動。

不想純義式「蟹肉豆乳奶油可樂餅」。（台南老爺行旅提供）

只是吃不過癮？活動期間週週推出抽獎活動，不論成人或孩童前來用餐即贈摸彩券，除了有機會抽中甘粹餐廳平、假日餐券外，最大獎更直接送您入住新竹老爺酒店，讓您有機會親臨周建中師傅的主場，享受東洋料理美味！

(中時電子報)

台南老爺行旅
中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
白色情人節！桃園彩色海芋季！幸… 星洲「廚界教父」來台炫技 街頭…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。