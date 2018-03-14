3月14日三大報頭版要聞

2018年03月14日 07:17 中時電子報 綜合報導

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4年前太陽花學運攻占立法院，黃國昌等22人被訴煽惑他人犯罪等罪，一審援引「公民不服從」概念，將黃等人判無罪，檢不服提上訴，高院認為黃等人是為了表達政治訴求不滿，且檢方舉證不足，駁回上訴、將22名被告全判無罪。

大陸國務院昨向全國人大提交「國務院機構改革方案」，進行大規模組織調整與職能整併，不過，國台辦、港澳辦和僑辦並未調整，目前在國務院仍各自獨立。中共黨政人士昨分析，這項方案為國務院機構改革方案，中央台辦隸屬黨的機構，未來是否整併仍有待觀察。

大陸國務院昨公布機構改革方案，新設「退役軍人事務部」備受關注。大陸解放軍代表表示，這是很好的改革方向，體現習近平所言，「不要讓英雄流血又流淚」；該代表更直言，對比日前台灣退役軍人為爭取年金改革福利走上街頭，這對大陸來說，根本是「天方夜譚」。

台北農產運銷公司春節後20天休市11天，引發產銷調節失衡，導致菜價暴跌，北農難辭其咎，總經理吳音寧不適任質疑聲浪不斷。中華民國農會總幹事張永成接受《旺旺中時媒體集團》專訪指出，「北農就像保時捷，問題就在開車的是個車手還是實習生」，並揚言將在3月28日的董事會提案要求撤換吳音寧。

@旺報

除憲法修正案之外，另一個受到廣泛關注的國務院機構改革方案13日送全國人大審議。被列為第一個調整的部門是自然資源部，合併了八個部門的職責；被列為第二個調整的部門是生態環境部，也合併了八個部門的職責，顯示隨著大陸發展戰略由高速發展轉向協調發展，資源及環境保護成為國策。

大陸全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎13日表示，國台辦主任張志軍在兩會期間警告台獨份子勿錯判形勢「拆房毀田」，是對大陸基本立場的一種形象說法，重申了北京對維護國家主權完整的態度，是對台灣一些勢力推動「漸進式台獨」及「去中國化」動作的有力回應。他認為台灣現在有可能碰觸法理台獨的底線，值得高度警惕。

行政院長賴清德13日回答立委詢問時說，大陸近日推出的惠台31項政策沒有施行細則，福建閩江學院開高薪挖角台灣教授是否是長期政策，還需要觀察，看他們除了宣示之外具體的做法是什麼。行政院會嚴肅面對，本周會提出因應策略。國民黨立委蔣萬安質詢時說，擔心行政院提出來的對策是更緊縮和以防堵方式來因應。

國航空工業集團有限公司在2018年全國兩會期間宣布，大陸自主研製的大型滅火/水上救援水陸兩棲飛機「鯤龍」AG600將於今年下半年進行水上首飛，AG600在2016年的珠海航展首度露臉。當時就有不少軍事專家認為該款兩棲飛機，服役之後將在南海海域扮演重要的角色。而殲-20、運-20等裝備有望集體亮相珠海航展。

@工商時報

新加坡半導體大廠博通（Broadcom）開出1,170億美元（約新台幣3.4兆元）的天價欲迎娶美國高通（Qualcomm），周一被川普以國安為由，發布行政命令封殺，這起科技業史上最大宗併購案宣告破局。

大陸對金融監管單位進行重大組織改造，根據昨（13）日公布的國務院機構改革方案，銀監會和保監會將整合為「中國銀行保險監督管理委員會」，並將部分業務合併到中國人民銀行，證監會則維持原狀。這也意味大陸金融監管將告別「一行三會」架構，邁入「一行兩會」的金三角時代。

大陸國務院組改，改設文化和旅遊部，兩岸旅遊機關對口單位恐面臨全面改組。觀光局長周永暉昨（13）日表示，兩岸觀光小兩會有一定的溝通機制，台灣是台灣海峽兩岸觀光旅遊協會（台旅會），大陸是海峽兩岸旅遊交流協會（海旅會），都有固定互動，陸方行政組織調整，對觀光小兩會不會有影響。

美國科技股重整旗鼓，那斯達克、費城半導體指數12日雙創新高，引領昨（13）日台積電等重量級電子股再吐悶氣，台股狂漲93點收11,095點。由於周二美股開盤，三大指數齊揚，在偏多氛圍下，台股時隔近2個月，月線今日可望翻揚，重回6線齊揚之姿。

(中時電子報)