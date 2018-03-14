《時來運轉》洛城保衛戰 球哥力抗勇士大軍

2018年03月14日 07:22 中時電子報 盧品青 張小赫/運彩分析師、H/運彩分析師、若蕎、

過去三連戰績稱霸全聯盟的勇士，本季遇到了強大的競爭對手火箭。勇士目前會落後火箭兩場勝差，成為全聯盟戰績第二佳的球隊，最主要的原因就是板凳與傷兵的問題。雖然勇士這兩年來主打柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）領軍的「海嘯四兄弟」，但板凳戰力明顯跟過去有落差也是事實，再加上本季柯瑞缺陣超過15場以上，也讓本季除輪休外近乎全勤的杜蘭特就算燃燒了小宇宙，也難以讓勇士像過去一般的有如「不動明王」般難以動搖。雖然從上面的論點我們或許無法在本季看好勇士，但我認為與其去想著要有完全的季後賽主場優勢，不如讓球隊戰力好好養生，以求季後賽能持續的朝連霸之路邁進，或許這才是勇士值得讓我們觀察的地方。

勇士vs湖人

開季打的跌跌撞撞的湖人，在近期可以說是看出了漸漸中興的氣象，雖然目前苦吞了二連敗，但別忘了日前的湖人可是打出了近幾個球季難得出現的「七連勝」成績。我認為這波「七連勝」雖然不致於讓湖人可以搶進西區季後賽的名單，但這對球隊換血中的湖人來說，可以算是一個讓球團振奮的強心劑。因此，在新生代湖人小將中，最受注目的「球哥」包爾（Lonzo Ball）能否證明他就是湖人的「中興少主」，將會是所有球迷會持續關注的話題。

本場比賽勇士前往「天使之城」進行踢館，在盤口上面的開盤來說，戰績較佳的勇士肯定要讓分給地主湖人。雖然很多人認為，勇士不如去年強悍，再加上湖人日前才走了一波的七連勝，照這樣的比較來看，我相信很多球迷一定會看好地主的湖人會屬於受讓有利的一方。但我會帶領觀眾朋友思考的是，由於勇士目前還在追趕前方的火箭，加上本季的湖人可以說是遇到勇士就沒轍，因此我會看好做客的勇士在這場比賽贏球過盤。

本場推薦：勇士讓分過盤

(中時電子報)