觀光產業雪崩 台南六福莊旅館不蓋了

2018年03月14日 08:08 工商 姚舜

面對觀光產業雪崩，為確保股東投資人權益，六福旅遊集團董事會決議終止在台南南山廣場的「台南六福莊」新旅館開發案。六福旅遊集團評估，若繼續開發，則預計投入資金將超過10億元，後續回報獲利變數太多，故提決定以0.6億元賠償金設定停損出場。

來台陸客數量銳減，市場更有中國停發領隊證使得明（2019)年來台陸客團恐「掛零」，而去年國民旅遊市場更罕見出現負成長，較前年衰退3.6%，創近五年來新低，諸多不利因素都嚴重衝擊台灣觀光產業，首當其衝的就是旅館飯店。

自去年開始，中南部即持續傳出有旅館飯店因客量不足而倒閉，甚至求售、拋售新聞。不過，基於看長看遠，具集團規模的觀光旅館飯店集團卻持續覓地投資並未收手，台南更是不少觀光飯店集團積極搶進設點的戰區。如今六福旅遊集團決定停止開發台南六福莊開發案，據了解確是對整體市場環境與後市前景不樂觀而作出「不得不然」決定，後續是否引發市場連鎖效應，備受市場同業關注。

旗下有台北威斯汀六福皇宮大飯、六福客棧、六福居公寓式酒店，以及六福莊休閒度假飯店與六福村主題遊樂園的六福旅遊集團，是股票上市的大型企業。六福自2014年起即投入相當資源進行研發，籌畫以六福莊品牌進駐南山台南廣場，原期望以高端休閒飯店營運經驗及創新服務產品之設計，為南台灣觀光注入嶄新元素。但考量近期不可預期市場變化導致未來各項經營環境變數的不確定性增高，成本大幅提高，也影響到本案之效益預期，經慎重評估上述因素，並考量集團資源配置之優先順序，擬自即日起終止台南新旅館開發案。

六福旅遊集團表示，在資源重新調整配置後，將能有效提升本公司中長期之現金流量整體獲利。

南山台南廣場面積1.69公頃，為台南都市計畫中的市場用地，座落於台南市西門路四段與立賢路一段交叉口，鄰近台南小北觀光夜市和成功夜市。南山台南廣場為地下2樓至地上12樓的建築，為一結合辦公、旅館、市場用途的多功能商業大樓，預定於2020年完工，邀請六福旅遊集團合作，希望透過六福旅遊集團多元且專業的飯店管理與營運，引進多樣性、高規格的產品與服務，帶動台南整體商圈發展。如今由於市場前景不佳，六福決定設定停損收手，顯示台灣觀光產業面臨的環境現況，值得同業關注。

(工商)