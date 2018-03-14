星洲「廚界教父」來台炫技 街頭美味「借殼」上桌

2018年03月14日 08:11 工商 姚舜

黃清標烹製的〈雙味龍蝦〉，分別用了星洲的黑胡椒（前）與鹹蛋黃為印尼深海龍蝦尾提味。（圖／姚舜攝）

星洲娘惹風味的〈咖哩魚塊〉，咖哩醬是用印尼咖哩加了蔘芭醬、蝦米、乾辣椒碎、花生粉，以及高湯和少許奶油調製，味道濃郁且微辣。（圖／姚舜攝）

〈祖庵金湯排翅〉是新加坡濱海金沙酒店〈金山樓〉餐廳的招牌菜式，以雞、鴨與豬肉並加了紅蘿蔔泥熬製的「黃金湯」，湯質濃稠、味道極鮮。（圖／姚舜攝）

〈譚府粽香排骨〉的豬腩排用以花雕酒、醬油與豆腐乳調製的醬汁醃過，再用粽葉包裹蒸燜，上桌時再淋了用紅麴與紹興酒熬煮的醬汁，味道濃郁。（圖／姚舜攝）

〈蝦仁炒馬來麵〉是用星洲傳統慣用的亞參醬，以及帶有發酵香味的辣椒醬炒油麵，並且下了鮮蝦和鮮魷魚一起拌炒。（圖／姚舜攝）

美福飯店「潮宴獅城饌」套餐甜點是內有地瓜、芋頭、粉圓與西米的〈摩摩喳喳〉，且黃清標堅持要熱的出菜。（圖／姚舜攝）

新加坡「廚界教父」黃清標自即日起至3月25日，客座台北美福大飯店並推出「潮宴獅城饌」。（圖／姚舜攝）

肉骨茶也能用來蒸燉花膠？新加坡濱海金沙酒店高檔中餐廳〈金山樓〉主廚黃清標，即日起至3月25日客座台北美福大飯店〈潮粵坊〉餐廳，並以「潮宴獅城饌」為主題推出個人套餐與4人共享桌菜。菜單中除了〈祖庵金湯排翅〉、〈譚府粽香排骨〉等譚府菜，在新加坡有「廚界教父」之稱的黃清標這回更以粵菜中常用的高檔食材入饌演繹星洲美味，這「借殼」手法也讓新加坡傳統庶民美味從小食變成了大菜，而〈肉骨茶燉花膠〉就是其中一道「星味」十足的美味菜餚。

在新加坡與馬來西亞一帶，〈肉骨茶〉其實分好幾種「派系」，潮州系的湯色較淺，靠的是白胡椒帶出辛辣味，喝時往往頭上冒汗。福建系的〈肉骨茶〉則主要是靠醬油或豉油提味，所以湯色較深、較黑，且入口可以明顯感受到中藥材的料包味。

黃清標作的〈肉骨茶燉花膠〉，是潮州系，將厚片花膠放在肉骨菜茶湯中一盅一盅的蒸燉而成。湯頭入口除有白胡椒的香辣，並喝得出豬腩排的鮮甜。黃清標說，熬製〈肉骨茶〉時的豬肉與腩排，一定要用新鮮的溫體豬肉，才能熬得出豬肉的鮮甜味。同時，他會在每盅內放在整顆蒜頭，所以喝來有一股淡淡蒜香。

〈咖哩螃蟹〉與〈黑胡椒蟹〉是新加坡的「國菜」，食材的主角是又稱「沙公」斯里蘭卡蟹，黃清標這回客座台北美福大飯店則用印尼深海龍蝦取代沙公，再用黑胡椒醬提味。

我曾經吃過星洲「李光耀御廚」Justin郭用螯蝦取代沙公，並以法式油淋法用咖哩醬反覆將螯蝦淋熟的〈咖哩螯蝦〉。如今黃清標用印尼龍蝦取代沙公，是另一種「借殼料理」法。

這兩年在台灣很愛歡迎的波士頓龍蝦，賣的是那巨螯，而印尼深海龍蝦的特色是肉厚而實，且口感細嫩，用黑胡椒醬提味，辛香嗆辣 與鮮甜交織，味道與口感確實較沙公再上層樓。

〈咖哩魚塊〉是黃清標用星洲咖哩醬演繹的另一道美餚。魚是龍虎斑，切了塊、過油封住鮮嫩並定型，再淋上咖哩醬提味。黃清標說，印度咖哩味道太重，會搶了魚肉的鮮味，所以他用印尼咖哩粉，再加了蔘芭醬、蝦米、乾辣椒碎、花生粉，以及高湯、椰漿和一點點奶油熬煮咖哩醬，味道極富層次且微微香辣。

位在星洲濱海金沙酒店一樓的〈金山樓〉是個高檔中菜餐廳，主要招牌菜是諸如〈黃燜魚翅湯〉、〈譚府粽香排骨〉等「譚府菜」。這些菜，黃清標過去在台客座或擔任顧問時，不少食饕其實都已嘗過。這回他客座美福飯店，菜單中當然有這些菜讓「新知」嘗鮮，但如果是「舊雨」，則他用星洲傳統香料醬汁提味或賦味的菜餚，反而讓人感覺更有新意與「星味」。

〈蝦仁炒馬來麵〉就是一道「星味」十足的麵食。麵體用的是油麵，黃清標用了亞蔘醬與番茄醬融合調醬，並與鮮蝦、鮮魷魚一起熱炒，炒好後再淋一點高湯醬麵燜軟，風味獨特，與星洲另一道名菜〈福建麵〉各有千秋。

〈椰汁摩摩喳喳〉是很傳統的南洋甜品，甜湯內加了黃色與紫色地瓜、芋頭角、粉圓和西米，黃清標堅持這甜湯要「熱熱的喝」。因為只有熱時，才能讓椰汁的香味更明顯。

(工商)