影響南台灣選情 阿扁餘威猶存煩死民進黨？

2018年03月14日 08:10 中時電子報 謝雅柔

民進黨縣市長初選競爭最激烈的嘉義縣、台南市及高雄市民調上周出爐，高雄市長初選民調，陳其邁以35.90%的支持獲得勝利；台南市長初選民調結果，立委黃偉哲得到41.58%支持，壓倒性大勝；嘉義市的部分則由翁章梁以43.77%勝過張明達35.36%。然而，高雄的不表態率超高，台南的民調分數兩極化，傳出都與前總統陳水扁有關。

從民進黨中央上週公布高雄市長初選民調結果來看，立委陳其邁獲得35.90%支持，勝過趙天麟的14.45%、林岱樺的11.22%與管碧玲的5.35%。然而，除了陳其邁的成績比其他三人分數加總的分數還高之外，「無法選出」的不表態比率逾33％，卻也直逼陳其邁的分數。

至於台南的初選民調結果，立委黃偉哲以民調成績41.58%勝出，對手陳亭妃28.17%，顏純左6.72%，王定宇5.13%，李俊毅2.11%，葉宜津0.76%。「後段班」的分數低得極為誇張，民調呈現兩極化。

據《壹週刊》報導，有個影響選票動員，卻未被外界注意的因素是「陳水扁」。有知情人士指出，陳水扁支持陳其邁，雖然讓陳其邁獲得深綠民眾支持，但也激起藍營支持者更深的反感，讓原本就高的不表態率又更高。至於台南部分，知情人士說，派系各自強力動員，最後產生棄保效應，顏純左、王定宇、李俊毅和葉宜津的票，各自流向黃偉哲、陳亭妃，才讓分數兩極化。此外，陳亭妃在最後關頭大打「阿扁牌」，陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、立委高志鵬幫她站台都喊出「阿扁唯一支持陳亭妃」。知情人士說，阿扁的票一開始分別挺王定宇和陳亭妃，扁牌出手後，最後王定宇的票都灌向陳亭妃。

該報導指出，陳水扁雖還在保外就醫期間，但政治餘威猶存，尤其是對南台灣選情的影響，若外溢效應擴大，對民進黨選戰佈局恐是一大干擾，讓綠營對扁感到又煩又無奈。

(中時電子報)