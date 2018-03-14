主教任命權卡關 馬英九：中梵可能循越南模式建交

2018年03月14日 08:31 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

教廷是否與中國大陸建交問題眾所關注，前總統馬英九昨表示，大陸跟梵蒂岡主要卡在主教任命權問題，他相信這解決機會不小，如果循越南模式，大陸提出人選，由教宗來挑，這(中梵建交)恐怕很難避免。

馬英九13日早上在東吳大學以「兩岸詐欺犯的共同管轄問題：送回大陸還是接回台灣？」為題演講，有學生提問中國大陸可能會和梵蒂岡建交的問題，馬回答：我們都是懷著非常忐忑的心情，怕梵蒂岡跟我們斷交。

中華民國與梵諦岡邦交始於1942年在大陸時期，政府遷台後，教廷繼續承認其為代表中國之政府，目前是中華民國在歐洲唯一邦交國。先前教廷有大使派駐台北，後來改成代辦，地位比大使稍低。

馬英九表示，梵蒂岡主要跟大陸談的，是彼此間主教任命權限，他相信這問題的解決機會不小，因為有越南模式可參考，就是由大陸提出主教人選，由教宗來挑，不管怎樣，這(中梵建交)恐怕很難避免。

馬英九強調，我們和梵蒂岡建交已70年，大陸天主教神職人員可以到台灣輔仁大學接受有關教廷事務訓練，沒有可能因為大陸和梵蒂岡斷交，就斬斷這層聯絡。但總體來說，我們都是懷著非常忐忑的心情怕教宗跟我們斷交。

從1951年後，多任教宗都與北京談建交，但因為主教任命方式等問題存有歧見而無結果。去年底，北京人民大學國際關係學院教授王義桅向法國媒體宣稱，北京與梵諦岡很可能採納2010年越南與梵諦岡達成的協議，就是表面上由教廷任命主教，但人選由中國先預定。

(中時電子報)