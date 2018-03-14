喘息讀書會分享失智者照顧經驗

導演盧建彰（右五）與中央扶輪社社長李茂萍（左六）等社員合影留念。（林欣儀翻攝）

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「照顧喘息讀書會」首場活動13日在益品書屋舉辦，許多失智者家屬參加。（林欣儀翻攝）

失智症患者罹患比例逐年升高，甚至有年輕化趨勢，為幫助失智症患者的家屬，中央扶輪社與中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系合作，舉辦一系列失智識能與照顧喘息工作坊，除出版書籍分享相關經驗，13日晚間並舉辦演講，盼讓家屬得到力量與希望。

台中中央扶輪社長李茂萍指出，這系列喘息活動一公告就報名爆滿，顯示許多上班族已面臨必須協助照顧父母相關事宜，且發現到自身更需要取得長期照顧相關知識，希望透過讀書會的邊喝咖啡、邊聆聽過來人經驗的方式，幫助他們。

13日晚間，首場講座活動在台中益品書屋舉辦，由導演盧建彰主講，他帶領參加者共同研讀日本作家岸見一郎著作的「面對父母老去的勇氣」，活動中，透過書籍帶給許多人深刻的反思與觸動，與會者皆認為得到啟發、並獲得壓力的抒發。

盧建彰表示，家家有本難念的經，但那些難念的經其實也是難忘的，希望每位照顧者都能成為彼此相互的支持者。

身兼中華民國家庭照顧者關懷總會理事長的中山醫學大學醫學社會暨社會工作學系教師郭慈安指出，許多中生代面臨父母老化，卻不知如何與長輩溝通，甚至可能子女想幫忙卻遭拒絕的情況，待到問題嚴重了，又因平常沒討論導致在照顧決策或選擇上產生誤會、衝突。

主辦單位強調，「照顧喘息讀書會」預計舉辦4場、一系列活動，這次也與台中市失智共照中心、紅十字會台中市支會承辦長照2.0家庭照顧支持服務據點共同舉辦，讓其服務的照顧者也能獲得喘息。

(中時)

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