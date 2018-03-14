自爆不舉仍GG！知名命理師偷腥 判賠老婆30萬

2018年03月14日 08:36 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

知名命理師朱姓男子3年前被老婆抓包，與吳姓女信徒下半身僅穿內褲同睡一床，朱妻怒告通姦，2人刑事部分一審各被判4個月徒刑，日前民事部分開庭時，朱男辯稱「不舉」無法性行為，想躲刑責，但法官不予採信，判賠元配30萬元。

據判決書，年約57歲的朱姓男子，曾擔任節目《命運好好玩》固定來賓，2015年在八里道場私會吳姓女信徒，妻子與徵信社掌握行蹤破門而入，發現2人僅穿內褲躺在床上蓋棉被，朱男惱羞成怒，嗆妻子「我跟妳說，我跟她(吳)在一起，是不小心的」、「她兩個月之前有懷孕，為了妳，我要求她要拿掉」，朱妻不理會說詞，堅持告通姦。刑事部分士林地院一審各判兩人4個月徒刑，得易科罰金12萬元。

另民事部分，朱妻向丈夫及小三求償200萬元，朱男出庭時卻辯稱自己不舉，根本沒跟吳女滾床單，當時基於情勢所逼才脫口而出說出吳女曾經懷孕、墮胎等氣話。

吳女也辯稱，當日朱男被妻子掃出門，身上毫無分文，她前往道場探望師父，吳女睡在床上，朱男則在地板打地舖，當晚她的褲子被雨淋濕才會僅著內褲睡覺。新北地院勘驗影片，發現吳女衣物並沒有淋濕，且道場地板沒有枕頭、被單等寢具，顯示師徒睡在同床，因此判2人須賠償朱妻30萬元，可上訴。

(中時電子報)