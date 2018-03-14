嚼口香糖消口臭沒用啦 吃這4種食物才有效

2018年03月14日 08:47 中時電子報 簡怡欣

口臭問題惱人，多數人會選擇嚼食口香糖消除壞口氣；不過，這方法僅能解燃眉之急，卻無法完全改善臭氣燻天的毛病。口腔產生臭味不僅與是否確實刷牙有關，其實也隱藏多種身體警訊。想要改善口中異味，生活中的4種常見食物就有效減緩臭味，讓你不用再為此尷尬。

一張開嘴就讓空氣瀰漫異味，不只讓對方感到不適，自己也尷尬開口。根據日本網站「livedoor」指出，蘋果、檸檬、生薑、咖啡這4種有助改善口氣清新。

根據芬蘭流行病學調查，蘋果除了具有預防肺癌、抑制因光老化而產生的褪黑激素之外，還能預防造成口臭的甲基硫醇。

喝咖啡若添加牛奶、糖等，會讓口臭更惡化。(達志影像/shutterstock提供)

檸檬則含有檸檬酸，可以刺激唾液分泌產生溶菌酶，有效溶解細菌、杜絕口臭；生薑中具有殺菌效果的薑醇與薑烯酚，在預防口臭上有顯著效果。

現代人習慣用來提神的咖啡，過去多被認為會造成口臭，由於咖啡因會減少唾液分泌，不僅容易口乾舌燥，還會導致口腔內的細菌增加；尤其喝咖啡若添加牛奶、糖、奶精等，還可能加重臭味情況。想避免口臭發生，建議少喝濃縮咖啡，可改為選擇美式淡咖啡。

口臭之所以會發生，除了關乎日常生活習慣是否確實刷牙，以及受到吃進哪些濃郁氣味的食物影響，而生理與心理上的壓力、以及口腔疾病等也可能是主要造成口腔產生異味的因素。因此，勢必從新檢視並改變生活習慣、妥善治療口腔疾病，才能不再成為人人閃躲的口臭人物。

(中時電子報)