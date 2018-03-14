吳子嘉：陳菊提槍北上保蔡英文 賴清德崩盤

2018年03月14日 08:53 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

上次內閣改組，最被垢病的財政等閣員未變動，顯見賴清德對內閣權力有限，是被支派的一方。（中時資料照）

政壇盛傳高雄市長陳菊訪問美國後，將接下總統府秘書長。《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，陳菊百分百會接任，代表「英菊」全面合作時代來臨。他指出，蔡英文需要陳菊擺平新潮流和行政院長賴清德，意即蔡2020連任之路機會大增。

吳子嘉表示，陳菊子弟兵劉世芳退出高雄市長黨內初選，蔡英文和陳菊矛盾解除，出線是「英派」陳其邁，英菊合作把賴清德矮化。加上過年後，只變動國安人事，民眾詬病的財政、經濟閣員未改組，吳子嘉說，顯見賴揆對內閣權力有限，是被支派的一方。

《中評社》報導，吳子嘉指出，因財政等閣員未改組，賴清德民調繼續崩盤機會很大，今年很可能就會出現民調「死亡交叉」，不滿意度會超過滿意度，賴清德參選2020的機會不大。

吳子嘉比喻，陳菊現在是參加「保皇黨」，還提槍北上，高雄政治交易後，英菊矛盾變合作，陳菊很樂意北上擔任救援部隊。他說，陳菊在新潮流內政治實力大於賴清德，但陳菊智慧、見識比較不足，明顯比蔡、賴差一截，所以陳菊比較容易被蔡指揮。

吳子嘉補充，陳菊會遊說新潮流，也擺平賴清德；陳菊處理人性問題非常高竿，這可補蔡英文的不足；但英菊合作下，賴被壓下去，新潮流會全面支持蔡英文，確保蔡2020連任代表權。

吳子嘉指出，賴清德挑戰能力是否喪失，蔡英文年底選舉是否大輸，指標就是台中市是否敗選；只要林佳龍敗選，新潮流會高興正國會垮掉；在蔡英文支持下，陳菊會當黨主席，保障蔡2020連任路。

(中時電子報)