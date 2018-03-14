德海水採礦投資案惹議 林佳龍：虛心檢討 嚴格審查

2018年03月14日 10:41 中時 盧金足 、 姚志平

針對德國霍夫曼諮詢公司海水採礦投資案，爆發「一人公司」疑義，台中市長林佳龍今表示，市府簽署合作備忘錄MOU是雙方善意洽談合作及交付審查的開端，但不代表投資案已確定。但市府前期對進一步資訊掌握不夠周延，各界提出疑慮及提醒，市府虛心檢討改進，他已要求經發局檢討並建立更完整的SOP，對於該案也請對方儘速提供進一步資料，市府將嚴格審查。

「台中市對於任何想來投資的對象都抱持開放態度，提供行政協助！」林佳龍今接受Hit Fm聯播網節目「蔻蔻早餐」主持人周玉蔻專訪時指出，對德商海水採礦投資案是透過亞洲台商會聯合總會名譽總會長李天柒引介，純外資集資形式。

針對德國霍夫曼諮詢公司的背景及技術，他坦承，市府確實掌握不夠完整，媒體及各界提出疑慮及提醒，市府會檢討疏失，虛心改進，並將建立更完整的SOP。

林佳龍強調，簽署MOU合作備忘錄不代表投資案的確定，該案才剛要開始進入審查，如果確定在台投資，後續必須由經濟部針對公司營業項目、資金來源、投資標的進行審查；即使確定投資台灣的地點，也還有環評及地方政府審查等多重把關程序。

他也表示，市府團隊依法嚴格把關程序、積極招商，例如三井不動產集團投資台中港Outlet Park、台積電擴廠、美光記憶體、安川機器人等投資案，都是成功案例。

(中時)