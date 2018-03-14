不只大學教授 中小學流浪老師也搶進大陸

2018年03月14日 09:18 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

不只高教，台灣中小學老師也有機會赴陸任教！惠台31條措施出台，到大陸工作的選擇，不再只是台幹或台商，愈來愈多大學教授被延攬出走，一位在對岸念書的台籍博士生認為，台灣流浪老師多，小學、國中、高中、高職教師會陸續到對岸謀職。

大陸宣布惠台31條政策，教師儼然成為新西進的另一主力。但台灣有人認為，除非是名師，否則跳槽到大陸教書，薪水與台灣的月薪差不多。

北京清大台籍博士生張先鵬告訴中評社，就他所接觸了解的，外界可能有誤解，以溫州為例，當地政府舉辦人才招聘會已經連續3年了，吸引在北大或清大畢業的台生，或是直接從台灣過去的一般教授，基本起薪都比在台灣的薪水高。

他舉例，剛畢業的台籍博士生，一開始年薪就在20萬人民幣左右，大約近新台幣100萬元，此薪資不包括機票費、到大陸去的安家費、住屋安排等福利；其他地方招攬台灣的教師待遇，也是大致如此。

張先鵬認為，台灣少子化問題嚴重，加上大專院校經營愈來愈困難，不只博士不易謀得教職，台灣師範大學培育出來的師資人才也僧多粥少，出現許多流浪教師，大陸31條惠台政策出台後，相信未來台灣的小學、中學、高中、高職的教師到大陸的人會變多。

對於台灣教育人才受對岸延攬，中國時報社論也曾指出，如果有大量台灣教師在大陸因教學而長住，對於陸方正確理解台灣人的各種看法，當大有助益；也可以回頭讓台灣對大陸有更正確的理解，這將會是兩岸交流趨向全面且客觀的里程碑。

(中時電子報)