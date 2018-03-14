「別忘了珍珠港」日女將慘遭美國觀眾噓爆

2018年03月14日 09:21 中時電子報 盧品青

美國的種族歧視陰影揮之不去，NXT摔角聯盟的日本女將卡伊莉(擂台名Kairi Sane, 本名宝迫香織)上月在美國佛州的一場比賽遭到觀眾帶有歧視與仇恨的字眼攻擊，包括「別忘了珍珠港」「Happy Ending」。

比賽地點在佛州的聖彼德斯堡，由於卡伊莉的對手是澳洲人，所以觀眾這些仇恨字眼顯然是衝著卡伊莉而來。NXT雖然隸屬美國職業摔角龍頭WWE，但NXT是規模較小的聯盟，還沒有足夠的條款保護選手。

所謂珍珠港當然是指二戰大戰時期日本偷襲美國珍珠港的事件，被視為美國的國恥。有些網民認為揭這種傷疤沒有好處，「卡伊莉是個女人，我們美國人不應該這樣對待女人，何況二戰時她也還沒出生。」

至於「Happy Ending」就很侮辱人，這是泛指一般亞洲按摩店女郎給予美國客人的手淫與口交服務。不僅帶有種族歧視，也有性別歧視。可憐的卡伊莉也不能怎麼樣，她只默默在推特貼了一張所有種族和諧的圖片。

這個風波也引起美國網民激烈爭論：「真是丟美國人的臉。」「一小撮人的行為不能代表所有美國人。」「佛州人不意外。」「如果你預設所有的白人都是種族歧視者，那你自己也是種族歧視者。」「聽說日本人也很歧視外國人啊。」

(中時電子報)