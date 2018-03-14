林園高中肌萎症學生考上中山資工 母親卻憂喜參半

2018年03月14日 09:39 中時 林宏聰

繁星計畫14日放榜，林園高中肌肉萎縮症學生、體重僅19公斤的伍建瑋如願以償，考上理想志願中山大學資訊工程系，他喜出望外，但單親撫養他的母親伍玟靜形容心情憂喜參半，擔心上了大學她無法繼續陪伴，現有的電動車輔具也恐被收回。

伍建瑋長期忍受身體病痛，卻無法限制他向上的決心，天天讀書到凌晨1點多，每坐下1個小時，媽媽就得替他按摩、讓他平躺，紓解筋骨不適；他曾私下向師長表示，這麼拚命就是想以自身實例告訴大家：「如果連我都能辦到，其他人沒有理由不行！」

14日上午繁星計畫放榜，伍建瑋第一時間利用手機查榜，獲知考上心目中第一志願、中山大學資工系，相當開心；媽媽伍玟靜說，建瑋只有手指還算活動自如，一般需要動手實作的科系，他無力負擔，因此很早就立定志向要攻讀資工系。

伍玟靜單親撫養兒子，從建瑋讀林園國小時開始陪著上課，包括林園國小、林園高中均替她申請約聘僱教師助理員職務，讓她協助其他特教學生抄筆記，也就近照顧兒子，她感恩地說：「幸好有這筆收入，否則我也不可能丟著兒子，自己去工作！」

伍建瑋將上大學，代表12年國教階段結束，復健師日前告知，市府提供的電動車輔具，可能在建瑋高中畢業後收回，教師助理員工作也將告終，伍玟靜才驚覺未來困難重重，林園高中校方將與中山大學聯繫，商討將來如何提供資源，全力協助這對母子。

伍建瑋不受身體限制，樂觀好學，去年更榮獲全國慈孝家庭楷模表揚，林園高中特教老師馮莉儒說，他比一般學生都努力讀書，學業成績總是班上前3名、全校前5％。

林園高中教務主任陳怡仁說，今年三年級畢業班180多人，有11人學測60級分以上，成績亮眼，全校歡欣鼓舞，也帶給二年級學弟妹莫大壓力，期許明年再創佳績。

(中時)