分手富豪馬斯克 強尼戴普前妻轉戀西恩潘？

2018年03月14日 09:31 中時電子報 李靖棠

據澳洲新聞網（ABC）報導，強尼·戴普（Johnny Depp）前妻、特斯拉（Tesla）和SpaceX的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）前女友、同時也是模特的安柏·赫德（Amber Heard），在與馬斯克分手之後，被外媒拍到與好萊塢火爆影帝西恩潘（Sean Penn）共進晚餐並傳出熱戀，跌破不少人的眼鏡。兩人被目擊在用餐過程中，不僅談話愉快且相互撩挑對方，但對於媒體傳聞，安柏與西恩潘至今仍無回應。

現年31歲的安柏·赫德，出生於美國德州奧斯汀（Austin），父母是普通的中產階級。大三退學進入好萊塢（Hollywood），開始接觸廣告、電影和相關活動，同時也兼職擔任模特。曾出演過不少電影角色，只可惜多半不是熱門暢銷片。

安柏（圖左）與前夫強尼戴普（圖右）。（達志影像/Shutterstock）

她曾與尼可拉斯·凱吉（Nicolas Cage）共同主演《怒火狂飆》（Drive Angry）、以及和艾迪·瑞德曼（Eddie Redmayne）合演《丹麥女孩》。2012年與飾演傑克船長聞名的男星強尼戴普結識並開始約會，最終在2015年結婚，但卻在15個月後，由安柏提起離婚。

Cheeky Amber Heard（@amberheard）分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 23 日 5:11 下午 張貼

Behind the seams @jwujek @hairbyricardorojas Amber Heard（@amberheard）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 4 日 8:07 上午 張貼

與強哥離婚後，安柏成為瘋狂富豪馬斯克的女友，熱戀期間從不吝嗇在社群放閃，兩人曾在澳洲黃金海岸（Gold Coast）的餐廳用餐時，側過臉的馬斯克右臉頰上印有明顯地紅唇印，羨煞不少粉絲與網友。但如今傳出與瑪丹娜（Madonna Louise Ciccone）前夫、莎莉·賽隆（Charlize Theron）前男友的金獎影帝西恩潘拍拖，再次讓外界為之震撼。

(中時電子報)