今天煮什麼？單手廚房激發中風病友的生活信心

2018年03月14日 09:39 中時 周麗蘭

中風後的復健之路對病人與家屬是漫長的歷程，回復生活的能力是重要的課題，成大斗六分院復健科開設「單手廚房」臉書粉絲專頁，讓接受烹飪治療的病友，分享「生活功能」的復健經驗，透過網路互相打氣。

成大斗六分院職能治療師潘沛晴表示，「單手廚房」粉絲專頁源起於病友小湘學習烹飪的復健成績，烹飪治療使得她的認知功能、肢體動作、口語表達都有顯著的進步，其他病友受到鼓舞。

31歲的小湘2 年前中風，導致右側偏癱及失語症，右側肢體有很強的張力，任何動作都因高張力而肢體緊繃，導致行走困難，右手張不開也抓不住東西；她的失語症嚴重，不僅很難開口說話，詞彙的命名、覆誦、理解各方面也都明顯受損。

潘沛晴表示，小湘家人都要上班，她到門診復健治療，自己能夠準備餐點很重要，但她第一次復健時，右腳還穿著副木，右手拿杯子練習抓握能力，捏著小積木時因過於用力會咬牙、癟嘴。

潘沛晴小湘會談後，了解她三餐的內容、時間、喜歡的食物類型、下廚經驗，評估肢體與認知程度後，為她量身設計一系列符合能力的烹飪活動，取名為「單手廚房」。

潘沛晴指出，單手操作在烹飪過程中是很大的障礙，職能治療師要挑選合適的食譜，分解步驟後簡化再設計，提供各式廚房輔具，並指導實際操作練習，在烹飪前，她會帶領小湘閱讀、理解食譜、觀看影片、導讀各步驟、模擬烹飪等前置準備。

烹飪時給予思考時間與嘗試錯誤的機會，在安全情況下鼓勵小湘自我挑戰，增加認知能力，提升勝任感與成就感。烹飪過程中，原本動彈不得的手及雙腳，有很多訓練的機會。

手需握住鍋柄、壓住蔬菜切段、打開各式包裝，身體與雙腳則需久站、彎腰、走路，肌耐力更是一大挑戰，每執行完一次烹飪活動，小湘的右手、雙腳都明顯進步，現在已經可以一整個下午在廚房裡走來走去。

小湘在「單手廚房」做出了多道美味的料理，有：鮮蝦蛤蜊義大利麵、青蔬菇菇 鮭魚炒飯、免揉麵包、焦糖奶酪、杏仁瓦片、起司花生吐司、黑糖地瓜湯等，病友現在最喜歡問小湘的一句話是「今天煮什麼？」

小湘現在已能做出一份吐司蛋給自己當早餐，晚餐也能夠自行煮水餃和拌麵。潘 沛晴說，對中風個案來說能脫離被照顧者的角色、學習獨立自我照顧，有助於提升自尊感、增加自我價值，更能減少憂鬱症發生的機率，也是職能治療師的使命。

(中時)