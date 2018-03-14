台灣夏普聯手富邦 悍將打全壘打球迷抽家電

2018年03月14日 09:42 工商 鄭淑芳

愛「台丸」，從棒球賽開始！2018中華職棒熱身賽即將開跑，擁有棒球魂的台灣夏普今年將攜手富邦悍將攜手帥翻全台灣，台灣夏普強調 ，SHARP的宗旨「以人為本、從心出發」，剛好與球隊的隊名Guardians如出一轍，這次要聯手一起來做鄉親最好的守護者。

台灣夏普為了深入台灣文化，緊緊和台灣人靠在一起，除了日前贊助在地天團「五月天」外，昨日又宣布將攜手富邦Guardians，一起來閃瞎2018中華職棒熱身賽，夏普指出，今年全球季主客場共120場比賽場上，SHARP都會和帥氣的悍將球員們一起棒棒HOMERUN！

台灣夏普指出，2018正式球季計畫自3月底起展開，不過富邦悍將已在13日於台南舉行的首場熱身賽中現身，為彰顯和台灣夏普的好情誼，當天富邦悍將客場寶藍色球衣的左臂上，就秀出了紅底白字的SHARP LOGO。不單如此，台灣夏普透露，未來富邦主場的白色制服左臂上，也會繡上大紅色的夏普標誌。

除了看富邦悍將打出全壘打，樂翻全場外，台灣夏普也備好好禮相送，台灣夏普指出，中華職棒第29年例行賽自3月24日正式開打後，只要是富邦悍將在主場的週末場（含周六、日）揮出全壘打到SHARP專屬全壘打看台區，現場球迷就有機會可獲得夏普家電一台！

(工商)