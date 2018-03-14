台灣男子在日塗鴨遭逮 網友嗆：有種去新加坡畫畫看

台灣籍潘姓男子在東京澀谷的青山隧道牆面塗鴉，網友嗆有種去新加坡畫畫看。翻攝自JNN

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中時電子報
/綜合報導

台灣籍潘姓男子於3月7日凌晨1時20分左右，與友人在東京澀谷的青山隧道牆面塗鴉，當場被日本警方逮捕，潘供稱，「因為想畫就畫了」。有網友今在「爆料公社」po文指，根據日本刑法261條毀損器物罪，將處3年以下或科30萬日圓以下的罰金，呼籲國人去日本旅遊，要遵守當地法律。對此，有網友說，「有種去新加坡畫畫看，丟臉丟到國外去！」

一網友今在「爆料公社」po文指，看日本新聞報導，有一位台灣觀光客及其他3位人士，7日凌晨在經過東京涉谷區青山隧道時，在隧道內手持黑色噴漆朝牆壁噴灑塗鴉英文字體！剛好有民眾經過目睹過程，民眾報警通知警方處理。當地警方趕赴現場逮人，依現行犯逮捕,經查獲身分為台灣籍觀光客！

該網友呼籲國人如果去日本，請遵守當地法律。在日本，塗鴉屬於毀損罪！塗鴉屬於毀損罪！塗鴉屬於毀損罪！塗鴉屬於毀損罪！根據日本刑法261條毀損器物罪，將處3年以下刑期，或者是30萬日圓以下的罰金。

有網友看到此po文說，「有種去新加坡畫畫看，丟臉丟到國外去」、「太丟臉了」，還有網友說，其實在台灣很多地下道甚至一些圍牆，都可以看到『美其名』稱之為『藝術』的塗鴉，只是，藝術是要讓人欣賞的，但是把藝術建築再讓人感到不便礙眼甚至損毀私人財產上，那真的稱不上藝術。

(中時電子報)

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