別用二分法！美研究：世上沒人是100％異性戀

美國知名心理學家指出，世上沒有人是絕對的異性戀者，圖為象徵同性戀的彩虹心。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

康乃爾大學（Cornell University）心理學家薩文-威廉斯（Ritch Savin-Williams）在新書中說，愈來愈多異性戀男只能說「大多數時候是異性戀」。

據《每日郵報》（DailyMail）13日報導，儘管在絕大多數社會中，異性戀才是「正常」，但事實上，兩性都會因男女感到興奮。他說，與其用二分法，倒不如用光譜法來區分性向。

薩文-威廉斯警告，社會很重視一個人的性向，對男人尤其是如此。然而，絕對的異性戀並不正常。

他在新書《90％異性戀：男人的性向流動》（Mostly Straight: Sexual Fluidity Among Men）中指出，較年輕世代對性別界線的態度愈來愈寬鬆。他訪問了40名堅稱，自己是異性戀，但也淺嘗男男戀的男性。

他是根據在《人格及社會心理學期刊》（Journal of Personality and Social Psychology）上發表的論文為基礎，繼續發展出的理論。無論是男性或女性，看到同性或兩性色情片，還是同性或異性自慰時，瞳孔都會放大，呈現興奮狀態。

薩文-威廉斯指出，一般認為，只有女性有雙性戀傾向，但針對兩性的研究結果顯示，事實並非如此。

(中時電子報)

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文章來源：No one is 100% straight: Study says sexuality is a 'spectrum' and all of us get aroused by men and women

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