再窮也要出去玩！你該到越南旅遊的6個理由

2018年03月14日 10:04 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 黃绣雅、編輯

越式咖啡獨具風味，其中胡志明市改建自老屋的咖啡公寓是咖啡迷必訪景點。(圖/shutterstock提供)

許多人對越南的印象還停留在以前，但身邊越來越多朋友選擇到越南旅遊，美食多、濃濃人文風情、物價便宜，近年來更有許多知名新興景點出現，你是不是應該要對它改觀了！

1. 機票住宿超便宜

喜歡旅遊的都知道，三不五時都要上網搜尋一下好機票，如果好好規劃的話機票加住宿，1萬塊內就可讓你超級滿意！最低每晚台幣500以下，就能住到有設計質感的旅店，這個價錢太划算。

整個公寓都是我的咖啡館！到越南玩，能選間自己喜愛的風格咖啡廳，享受優閒的度假時光。(圖/shutterstock提供)

2.拍照景點多 網美必收

被喻為「東方巴黎」的越南曾是法國殖民地，在城市的氛圍裡都透露出一股法式風情，走在街道上會讓人懷疑這裡是歐洲還是東南亞，例如：網美必去！少女心大爆發的「粉紅教堂」，文青必訪！整棟全是咖啡廳的「咖啡公寓」，中央郵政總局、紅教堂、范五老街、西貢歌劇院等等。

Iny @ Royal Saigon Restaurant（@iny_royal_saigon）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 10 日 10:23 下午 張貼

Hope Lin 林可彤（@missmisshope）分享的貼文 於 PST 2016 年 1月 月 1 日 7:12 上午 張貼

3.美食超級多

從街邊小吃到餐廳美食通通都能滿足你，從食物裡面也能看出這裡曾被殖民過的痕跡。越南河粉、春捲、法國麵包、咖啡等等。

4.快速的融入當地文化

最近有一種新的觀光方式，由穿著傳統服飾的年輕女生，騎著機車載你逛遍胡志明市，當然語言是英文，在溝通上是完全沒有問題！想深入了解當地文化的人絕對不能錯過。

5.飛行時間短，安排假期很EASY

一般來說台北到胡志明市只要3小時30分鐘，台北到峴港也只要2小時40分鐘，就算假期只有3天2夜也不用擔心！

6.語言OK

在市區大部分用英文程度都沒有問題，有些年紀稍長的店家，即使不會說，簡單的英文他們是聽得懂的。

(中時電子報)