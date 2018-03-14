再窮也要出去玩！你該到越南旅遊的6個理由

越式咖啡獨具風味，其中胡志明市改建自老屋的咖啡公寓是咖啡迷必訪景點。(圖/shutterstock提供)
許多人對越南的印象還停留在以前，但身邊越來越多朋友選擇到越南旅遊，美食多、濃濃人文風情、物價便宜，近年來更有許多知名新興景點出現，你是不是應該要對它改觀了！
1. 機票住宿超便宜
喜歡旅遊的都知道，三不五時都要上網搜尋一下好機票，如果好好規劃的話機票加住宿，1萬塊內就可讓你超級滿意！最低每晚台幣500以下，就能住到有設計質感的旅店，這個價錢太划算。
整個公寓都是我的咖啡館！到越南玩，能選間自己喜愛的風格咖啡廳，享受優閒的度假時光。(圖/shutterstock提供)
2.拍照景點多 網美必收
被喻為「東方巴黎」的越南曾是法國殖民地，在城市的氛圍裡都透露出一股法式風情，走在街道上會讓人懷疑這裡是歐洲還是東南亞，例如：網美必去！少女心大爆發的「粉紅教堂」，文青必訪！整棟全是咖啡廳的「咖啡公寓」，中央郵政總局、紅教堂、范五老街、西貢歌劇院等等。
3.美食超級多
從街邊小吃到餐廳美食通通都能滿足你，從食物裡面也能看出這裡曾被殖民過的痕跡。越南河粉、春捲、法國麵包、咖啡等等。
4.快速的融入當地文化
最近有一種新的觀光方式，由穿著傳統服飾的年輕女生，騎著機車載你逛遍胡志明市，當然語言是英文，在溝通上是完全沒有問題！想深入了解當地文化的人絕對不能錯過。
5.飛行時間短，安排假期很EASY
一般來說台北到胡志明市只要3小時30分鐘，台北到峴港也只要2小時40分鐘，就算假期只有3天2夜也不用擔心！
6.語言OK
在市區大部分用英文程度都沒有問題，有些年紀稍長的店家，即使不會說，簡單的英文他們是聽得懂的。
(中時電子報)