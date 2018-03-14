美國務卿遭鍘 董雲裳真除亞太助卿再現變數

2018年03月14日 10:16 中時 江靜玲 駐美特派員／

美國總統川普13日開除國務卿提勒森後，目前等待聯邦參議院通過任命案的代理亞太助卿董雲裳，是否可獲真除，再現變數。

提勒森表示，他將工作到3月底，爾後由副國務卿蘇利文代理，並敦促他的政策團隊、次卿和助卿繼續留守崗位。但就在提勒森遭革職後，負責公共事務的次卿高德斯坦因向媒體表示，提勒森仍想留任且不知為何遭解職，不到一小時內也遭白宮勒令離職。

白宮半天內對國務院高層連開兩鍘，讓提勒森出任國務卿來信賴且力舉的代理亞太助卿董雲裳是否可順利真除，出現問號。職業外交官出身的董雲裳，為歐巴馬政府時期的亞太副助卿，在前亞太助卿羅素離開川普政府後，出任代理亞太助卿一職，負責東亞事務，對不熟悉外交的提勒森，尤其是對中國大陸和北韓事務上助並尤多，深獲提勒森信賴。但由於白宮反對，董雲裳遲遲無法真除。

去年底，川普終於正式提名董雲裳出任亞太助卿；但1月初，美國國會以議事規則為由，將董雲裳任命案退回白宮。經白宮重新提名後，參議院外交委員會才在2月15日就董雲裳任命案進行聽證。

儘管董雲裳在聽證會前已與參院外委會有過許多溝通，參議員們在提名聽證會上對董雲裳也算禮遇，但白宮和國務院內主張對中國大陸採取強硬立場的鷹派人士對董雲裳出任亞太助卿，仍有雜音。

如今，提勒森即將離職，對中國大陸存有高度戒心，主張美國應有效抗衡中國大陸的蓬佩奧主掌國務院後，國務院人事可能重新洗牌， 目前尚等待參院通過任命案的董雲裳是否能順利真除，還待觀察。

(中時)