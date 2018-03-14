20歲警報到7天遭撞亡 哥哥「代弟從警」重考警大

洪姓警察去年10月上班途中遭撞身亡，洪警哥哥決定代替弟弟重考警大。(翻攝臉書)

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中時電子報
/綜合報導

去年10月底，才報到7天的桃園市楊梅警分局20歲洪姓警員，晚間上班途中遭到曳引半拖車擦撞，送醫急救仍不治，家屬一夕之間失去摯愛，悲慟不已。事發近5個月，洪媽媽表示，剛從大學畢業的大兒子，決定重考警大「想告訴他(洪警)第七天之後的警察生活是什麼」

洪媽媽日前私訊北市警方臉書「NPA署長室」，表示剛從中興大學畢業的大兒子，為了弟弟「改變人生重大決定」，洪警哥哥今年1月考學測，且已報名警大，還說若是警大沒上，一定要去警專。「要告訴弟弟，第七天過後的警察生活是什麼」

洪媽媽也感嘆指出，雖然她已經失去一個警察兒子，「還是尊重哥哥的選擇」，沉痛呼籲署長注重新進員警安全，「因為他們都很年經，是國家未來的主力，不能再有生命的流逝。」

對於洪媽媽沉痛呼籲，NPA署長臉書回應，表示遭逢這樣的事件後，洪媽媽仍願意讓另外一個兒子踏上從警這條路，投入這份熱誠和信念，為社會來服務奉獻，「即使這份工作充滿危險」

貼文一出，網友紛紛動容，留言支持洪警哥哥及家人決定「祝福所有警務人員都能平安健康」、「以身為警察為榮」、「 對洪媽媽的愛與家人的執著…，真的令人非常感動！」、「洪媽媽您真偉大」、「看到一位媽媽寫出這樣的內容，真的能感受到心如刀割的感覺。但是媽媽尊重哥哥的意願也實屬難得」。

(中時電子報)

文章來源：NPA署長室

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