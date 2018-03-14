嬌悍雲豹露面了！來自德國的牠有個「日文名」

現在民眾有機會在特定角度一窺「Suki」的美麗樣貌。（台北市立動物園提供）

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中時電子報
／整理報導

來動物園看看美麗的雲豹！為積極推展野生動物保育的國際合作計畫，台北市立動物園近年與世界各大動物園間交流密切。2016年間由德國烏帕塔Wuppertal動物園引進一隻兩歲半的雌性雲豹！還幫個性神秘的雲豹取了一個名字，音如日文喜歡的「Suki」近日終於露面了！

雲豹是夜行性的動物，大多喜歡在晨昏及晚間活動。（台北市立動物園提供）

從去年7月到今年年初，台北市立動物園陸續為由德國烏帕塔Wuppertal動物園來的年輕雲豹「Suki」，進行戶外活動場的「加工」，不僅加裝攀爬用的棲架平台，更往上蓋了空中廊道。「Suki」多了可以休息活動的地方，民眾近距離觀察「Suki」穿梭在活動場的機會也同樣大幅提升。

雲豹「Suki」的活動場加裝攀爬的棲架平台，更往上蓋了空中廊道。（台北市立動物園提供）

雲豹是夜行性的動物，大多喜歡在晨昏及晚間活動，2016年底從德國烏帕塔動物園來台的雌性雲豹「Suki」目前三歲九個月，行事作風向來謹慎小心，保育員為了營造能讓「Suki」感覺較安心的環境，在戶外活動場布置了豐富的植栽、提供必要隱蔽性，但民眾就得要特別幸運，才有機會在特定角度一窺「Suki」的美麗樣貌。

為了讓年輕的「Suki」有更豐富、多樣、且符合其習性的活動空間，動物園於去年7月在戶外活動場加裝空中廊道、今年2月增加了許多棲架平台，讓白天想休息的「Suki」有不同的選擇。在雲豹「Suki」選擇不同休憩地點的過程，民眾觀察到「Suki」移動或停留在置高點休息的機會也大幅增加。

活動場改裝後，看到「Suki」的機會也大幅提升。（台北市立動物園提供）

幾天前工作人員與幾位幸運的遊客看見「Suki」動作迅速的由空中廊道快速跳到地面躲藏在植栽後，沒一會兒又跳上棲架，並壓低身子、一步步謹慎小心地爬回空中廊道休息。等待已久的民眾興奮地張大嘴巴，但為避免嚇到難得露面的「Suki」，大家竟都不約而同地自動開啟「靜音模式」呢！

神秘的雲豹「Suki」終於露面了！（台北市立動物園提供）

加工整理過後的戶外活動場，讓遊客能夠近距離觀察到雲豹「Suki」的機會大增，民眾來到台灣區，千萬不要放棄觀察植物茂密的雲豹活動場。那美麗如雲朵狀的斑紋、炯炯有神並時時保持警戒的大眼，看到牠就值回票價啦！

(中時電子報)

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