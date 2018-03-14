韓國海警公布對大陸漁船強勢執法影片

2018年03月14日 11:57 中時電子報 喻華德

據韓國海洋警察廳(相當於我國海巡署)13日在臉書官方帳號公布影片，顯示在1月4日由韓國海警「齊民三號」級巡防艦齊民八號（舷號ARS-1508）等兩艘巡防艦，對在黃海(韓國稱為西海)Soheugsan島（韓國劃定行政區為全羅南道新安郡）附近海域作業的大陸漁船以中文廣播要求停船受檢無效後，先發射水砲驅離，在驅離無效後由海警特勤隊員搭乘警備艇強靠大陸漁船登檢。

韓國海警以水砲驅離大陸漁船。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

韓國海警以水砲驅離大陸漁船。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

韓國海警以水砲驅離大陸漁船。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

影片中可見大陸漁船「有備而來」，在船舷加裝「鋼條」和「鐵網」，用以防止警備艇登檢，整艘漁船有如一隻「刺猬」，警備小艇若不小心便會遭漁船的鋼條刺中。警備小艇在登檢前以中文廣播「立刻停船」，但大陸漁船不為所動，海警特勤隊決定強靠，特勤隊員先開槍（有可能為催淚瓦斯）然後登檢。

韓國海警特勤隊員在駕駛臺執行勤前教育。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

齊民八號巡防艦施放警備小艇。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

而在海警特勤隊員登船後，漁船的駕駛臺的內層艙門是加固的金屬門，船長等人、把反鎖在內拒絕合作，特勤隊員在甲板上用斧頭向上鑿破駕駛臺玻璃，在經過一番努力後，特勤隊最後成功突破駕駛臺和船艙，將全船乘員押解至甲板上，但在過程中大陸漁船船團中的其它漁船一艘直接由右舷擦撞，另一艘甚至由左舷直接以船艏撞擊被登檢的「魯榮漁58969」號漁船駕駛臺，企圖妨礙特勤隊，但最後「魯榮漁58969」號仍遭韓國海警押解回韓國。

大陸漁船加裝鋼柱和鐵網防止遭特勤隊登船。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

韓國海警特勤隊對大陸漁船發射疑似催淚彈。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

在Soheugsan島的西方11海里(約20公里)為日向礁，日向礁距離中國大陸江蘇省沿海大約196海里(約361公里)。據百度百科資訊，雖然地理上日向礁距離韓國較近，但因日向礁的海底是古黃河沉積物，所以中國大陸對日向礁的海域提出專屬經濟海域的要求（此舉顯然也是考量漁民的生計和此處是大陸傳統漁場）。日向礁不是島而是海下礁石。中國大陸和韓國均都承認「礁石」不具有「領土」地位，因此並非領土爭議。為兩國「專屬經濟海域重疊區域」，其歸屬必須通過雙方談判解決。2011年12月，中國大陸國家海洋局東海分局旗艦「海監50」號首航時，曾巡弋日向礁和蘇岩礁附近海域，大陸方面稱日向礁和蘇岩礁附近海域為中國大陸200海里專屬經濟海域範圍。

漁獲日誌。(圖/擷取自韓國海警臉書影片）

韓國方面對黃海的專屬經濟海域是主張以中線為原則，韓國並主張黃海為「西海」。據維基百科資訊，2012年韓國主張日向礁屬韓國領土，改名為「可居礁」，劃歸全羅南道新安郡黑山面管理，並開始興建觀察基地人工島。

事發位置臨近韓國Soheugsan島。（圖/擷取自韓國海警臉書影片）

可能是出於政治敏感考量，韓國海警在24小時內就將原始影片刪除。(圖/Google)

韓國海警這次公布名為「韓國海洋警察廳-我們維護海洋主權-西海」（대한민국 해양경찰청 - 해양주권수호 우리가지킨다!! - 서해）的影片，據信目的應為向韓國民眾呈現大陸漁船的剽悍，與海警(Coast Guard)捍衛主權、漁權的重要性，爭取民眾認同，但可能是出於韓國政府的政治考量，因此影片在公布後不到24小時韓國海警就從臉書官方帳號刪除。影片中特勤隊員是戴著機車用安全帽，若是稍有不慎撞上鋼條就可能會受重傷，可見這種登檢任務的危險性。

(中時電子報)