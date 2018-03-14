發揮「影」響力！中市警助外籍遊客找出遺失相機

來自英國的兩名遊客在計程車遺失相機，員警靠著影像反推尋回計程車經過的地方，順利找計程車，也找回相機。（盧金足翻攝）

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中時

警察也是台灣最美的風景！一對外籍男女從台中火車站搭計程車至逢甲夜市逛街，一路興奮拿著相機錄影，下車時卻將價值不斐的運動相機遺忘在車上，原心想找不回來了，但因相機裡有記錄著台灣旅行的珍貴影片，懷抱一絲希望求助警方，警方靠著沿途監視器找尋可能乘坐的計程車，順利查出搭乘的計程車並聯絡上司機，運動相機完好無損找回，感到非常不可思議，直喊「Amazing！」（神奇了！）

台中市政府警察局第六分局西屯派出所警員蔡宗澤晚上十點多值班，一對外籍男女至派出所報案稱東西不見，因兩人均不會說中文，員警慢慢用英文溝通，才了解該男女來自英國，今天甫至台中遊玩，但坐計程車時一路興奮拿著相機錄影，下車時卻將另一台價值不斐的運動相機遺忘在車上。

因相機裡有記錄著台灣旅行的珍貴影片，故仍懷抱著一絲希望求助警方，期望能找回二人珍貴的回憶。

兩名外籍旅客提供的訊息有限，有如不可能達成的任務，但員警不肯輕易放棄，絞盡腦汁思索著蛛絲馬跡，突然靈機一動，想到藉由相機所拍下的沿途景色，來推測計程車行駛路線，並調閱沿途監視器找尋可能乘坐的計程車。

經過一番努力，順利查出搭乘的計程車並聯絡上司機，將其運動相機完好無損找回，兩名外籍旅客對遺失珍貴回憶失而復得，覺非常不可思議，號奮的說「Amazing！Incredible！（難以置信）」，並開心在派出所合影留念，讓這段插曲成為台灣之旅的難忘回憶，稱讚台中是個可愛的城市。

(中時)

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