年收逾5千萬！透天厝自耕農種的是大麻

2018年03月14日 10:10 中時 馮惠宜

林嫌在自家二樓透天厝栽種大麻，已收成一次，近日將再收成，即被警方查獲。（馮惠宜翻攝）

37歲林嫌從網路研究大麻種植技術，在自家二樓透天厝栽種。（馮惠宜翻攝）

年收逾5千萬 透天厝自耕農種大麻

台中37歲林姓男子在自家透天厝二樓設溫室耕種，不種蔬果，種的竟是二級毒品「大麻」，林男供稱1株大麻年收4次，每株年產植有300到400萬元，以他栽種16株大麻計算，年產植超過5千萬元；台中市警局第五分局13日趁林嫌外出時將他拘提，更在他住家內查獲大麻種植工廠，警方也在訊後依違反毒品危害防制條例罪將他移送。

第五分局日前接獲檢舉，指種林嫌於住家種植第二級毒品大麻，經查證後確認情資正確，13日報請台中地方法院檢察署檢察官指揮拘提林嫌，更在他住家內查獲大麻種植工廠，現場查扣第二級毒品大麻活株16株、乾燥大麻花成品1包、水耕設備、溫濕度計、植物營養液、生長燈具、照明抽風設備等證物。

林嫌落網後供稱，他上網以比特幣從國外網站購得大麻種子後郵寄到台灣，並從網站研究種植大麻技術，並購買植物營養液、植物生長燈具、水值檢測器、溼度控制機等器材，在台中市北區自家透天厝2樓種植大麻，並架設水管使用水耕方式繁殖大麻，室內並設計自動照明及灑水系統，並使用電風扇、除濕機等設備，讓溫室保持通風，加速大麻成長。

林嫌也坦承，所種植之大麻經乾燥後，以每公斤42萬元販賣給下游毒販，所種植大麻約三個月就能收成一次，一株一年估記可收300到400萬元，目前他已採收1次販賣，近日將第2次採收即遭警方查獲；警方也在訊後依違反毒品危害防制條例罪移將林嫌移送台中地方法院檢察署偵辦。

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(中時)