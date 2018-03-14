早晚溫差大該怎麼穿？掌握8種技巧 搞定1周穿搭

2018年03月14日 10:22 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 巫冠臻、編輯

最近出門前都得費好大一番心力思考要穿什麼，不是為了要穿得多好看，而是隨著時序入春，氣溫逐漸回暖，但早晚溫差也跟著變大，實在讓人很難決定當天要怎麼穿搭（心好累）。

千萬別小看換季時衣服穿的多寡有什麼差，如果當天穿的外套太厚、太暖，脫下來又覺得發涼，一脫一穿之間，身體在已經出汗的狀態下，其實非常容易感冒。

又或是上衣不慎選得太厚，但當天又只穿那麼一件，那也只能任由身體瘋狂飆汗，要是不幸又進到空氣不流通、且擁擠的空間中（如公車、捷運），不誇張，絕對有可能在微涼的春天裡暈倒中暑。

如果你不想在這天氣舒適的季節裡抱病在家，想每天漂亮有型又自在的出門，那麼以下幾種穿搭你一定要學起來！

千萬要珍惜並抓住這個短暫而舒適的春天尾巴，把那些冬天夏天都穿不了的衣服好好穿它幾回！（圖╱Styletc樂時尚╱Stylenanda）

1、下身搭配高開衩長褲、長裙

天氣還沒有非常明顯的回暖，但已經不像冬天那麼寒冷時，建議上衣還是要穿得厚一些，下身則可改搭高開衩的長褲、長裙，讓總是包緊緊的冬季穿搭總算可以有些變化，也不怕只是開個衩就冷得要死。

2、長版上衣搭長靴、長襪

長版上衣不用再內搭長褲、緊身褲或絲襪了，只要搭配長靴或長襪，就足夠達到禦寒的效果，微微露出來的大腿還能顯瘦又性感。

3、薄上衣（襯衫）外搭短袖（背心）針織衣

擔心薄上衣會不夠保暖的話，可以加件針織的背心或短袖，不但保暖還可以增加造型層次感，熱的話直接脫掉即可，還不用特別跑去洗手間。

4、厚上衣搭配短褲、短裙

上一篇我有提到現在正是適合「露腿」的季節，為什麼？因為天氣要冷不冷的，早晚溫差又大，穿幾層好像都不對，不妨在正式換季前，把短褲、短裙挖出來穿，只要選對適合冬天穿的質料，例如皮革、毛料的短裙短褲，上身穿得夠暖，就完全不怕會著涼！

5、長袖短版上衣搭高腰褲、高腰裙

長袖短版上衣除了有助於拉長腿型比例之外，還能讓小肚肚吹吹風，看是要搭配高腰褲、高腰裙都很合適！

6、薄上衣綁上小外套

當春天尾巴越來越接近夏季時，千萬別太大意，以為單穿個長袖就能出門，建議綁件小外套在肩上或腰上，除了能當作造型之外，冷了還能隨時加一件。

7、長版襯衫單穿當洋裝

沒有長版襯衫的人，請你一定要去買一件，天冷時它可以當作厚毛衣的內搭，回暖時還可當作長洋裝單穿，是實穿性超高的機能性單品。

8、露肩長袖上衣

逼近夏季，卻又一點還不熱的天氣，最適合穿這種斜肩或是一字領的衣服，比起夏天穿著細肩帶、平口背心，這種只露一點點的造型常常在男生眼裡反而來得更為性感，千萬要珍惜並抓住這個短暫而舒適的春天尾巴，把那些冬天夏天都穿不了的衣服好好穿它幾回！

(中時電子報)