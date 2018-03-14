早晚溫差大該怎麼穿？掌握8種技巧 搞定1周穿搭

想每天漂亮有型又自在的出門，那麼以下幾種穿搭你一定要學起來！（圖╱Styletc樂時尚╱Stylenanda）

友善列印
中時電子報
文／樂時尚 巫冠臻、編輯

最近出門前都得費好大一番心力思考要穿什麼，不是為了要穿得多好看，而是隨著時序入春，氣溫逐漸回暖，但早晚溫差也跟著變大，實在讓人很難決定當天要怎麼穿搭（心好累）。

千萬別小看換季時衣服穿的多寡有什麼差，如果當天穿的外套太厚、太暖，脫下來又覺得發涼，一脫一穿之間，身體在已經出汗的狀態下，其實非常容易感冒。

又或是上衣不慎選得太厚，但當天又只穿那麼一件，那也只能任由身體瘋狂飆汗，要是不幸又進到空氣不流通、且擁擠的空間中（如公車、捷運），不誇張，絕對有可能在微涼的春天裡暈倒中暑。

如果你不想在這天氣舒適的季節裡抱病在家，想每天漂亮有型又自在的出門，那麼以下幾種穿搭你一定要學起來！

千萬要珍惜並抓住這個短暫而舒適的春天尾巴，把那些冬天夏天都穿不了的衣服好好穿它幾回！（圖╱Styletc樂時尚╱Stylenanda）

1、下身搭配高開衩長褲、長裙

天氣還沒有非常明顯的回暖，但已經不像冬天那麼寒冷時，建議上衣還是要穿得厚一些，下身則可改搭高開衩的長褲、長裙，讓總是包緊緊的冬季穿搭總算可以有些變化，也不怕只是開個衩就冷得要死。

2、長版上衣搭長靴、長襪

長版上衣不用再內搭長褲、緊身褲或絲襪了，只要搭配長靴或長襪，就足夠達到禦寒的效果，微微露出來的大腿還能顯瘦又性感。

3、薄上衣（襯衫）外搭短袖（背心）針織衣

擔心薄上衣會不夠保暖的話，可以加件針織的背心或短袖，不但保暖還可以增加造型層次感，熱的話直接脫掉即可，還不用特別跑去洗手間。

4、厚上衣搭配短褲、短裙

上一篇我有提到現在正是適合「露腿」的季節，為什麼？因為天氣要冷不冷的，早晚溫差又大，穿幾層好像都不對，不妨在正式換季前，把短褲、短裙挖出來穿，只要選對適合冬天穿的質料，例如皮革、毛料的短裙短褲，上身穿得夠暖，就完全不怕會著涼！

5、長袖短版上衣搭高腰褲、高腰裙

長袖短版上衣除了有助於拉長腿型比例之外，還能讓小肚肚吹吹風，看是要搭配高腰褲、高腰裙都很合適！

6、薄上衣綁上小外套

當春天尾巴越來越接近夏季時，千萬別太大意，以為單穿個長袖就能出門，建議綁件小外套在肩上或腰上，除了能當作造型之外，冷了還能隨時加一件。

7、長版襯衫單穿當洋裝

沒有長版襯衫的人，請你一定要去買一件，天冷時它可以當作厚毛衣的內搭，回暖時還可當作長洋裝單穿，是實穿性超高的機能性單品。

8、露肩長袖上衣

逼近夏季，卻又一點還不熱的天氣，最適合穿這種斜肩或是一字領的衣服，比起夏天穿著細肩帶、平口背心，這種只露一點點的造型常常在男生眼裡反而來得更為性感，千萬要珍惜並抓住這個短暫而舒適的春天尾巴，把那些冬天夏天都穿不了的衣服好好穿它幾回！

(中時電子報)

影》館長拍消防公益片照樣怒嗆「… 博愛座文化走偏？這舉動一秒看出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。