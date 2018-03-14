不滿學位含金量太低 港女怒告英國母校求償200萬

一名來自香港留學生Pok Wong，怒控英國母校學位含金量太差，要求6萬英鎊賠償。（圖/Pok Wong臉書）

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中時電子報

據英國獨立報（The Independent）報導，一名來自香港的女留學生Pok Wong，因不滿留學英國2年、所取得的學位「含金量」太低，成為所謂的「米老鼠學位」（a Mickey Mouse degree），讓她接連在求職過程中失利，她決定向就讀的母校安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）提告，認為該校當初招生文件所承諾「有品質的教學與未來工作的展望」，要求校方賠償她兩年學費與相關補償約6萬英鎊（約244萬台幣）。

Pok Wong於2011年赴英就讀，進入該校國際商業系攻讀碩士，經2年的努力，順利取得學位後，卻讓她覺得，這張文憑形同廢紙，根本無助於她進入職場。對於學校的教學品質，Pok Wong向媒體表示，宣傳文件上自稱優質教學的母校，實際上講師們卻經常遲到早退，並要求學生們「自修」；她認為母校有詐欺嫌疑已經違約，即使以一級榮譽畢業，卻證明了該學位含金量過低的現實。

安格里亞魯斯金大學畢業生開心丟帽。（圖/Anglia Ruskin University臉書）

屬於公立大學的安格里亞魯斯金大學，外籍學生每年學費約9000英鎊（約37萬台幣），前身是1858年成立的劍橋藝術學校（Cambridge School of Art）。經過多次整併更名後，1992年由安格里亞工專改制為大學，並改為現在的名稱。該校擁有劍橋等3個校區，總學生數約為2萬多人，2018年泰晤士高等教育世界大學排名中，安格里亞魯斯金大學排名約在301至350名之間。

但對於校友的控訴，校方有不一樣的說法，反控該女在畢業典禮上大鬧，意圖破壞和影響其他學生的權益，至於Pok Wong指控的各種說法，因為全案已進入司法程序，校方則不願多做回應。無論該案未來判決為何，似乎也提醒了眾多有意前往英國留學的考生，避免再次重蹈覆轍，以免「賠了夫人又折兵」。

按註：

「米老鼠學位」一詞，出自英國前教育部長瑪格麗特．霍奇（Margaret Hodge）。因當年高等教育過度擴張，產出了許多「米老鼠學位」，意指大學因把關鬆散，大批製造出過多與勞動市場脫節的學士/碩士學位。

(中時電子報)

文章來源：Student sues Anglia Ruskin University for 'Mickey Mouse' degree that hasn't helped her career

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