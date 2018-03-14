博愛座文化走偏？這舉動一秒看出台灣「正義魔人」

2018年03月14日 10:30 中時電子報 尉遲佩玉 / 綜合報導 / 綜合報導

博愛座到底該給什麼人坐？近來引發爭議不斷，只要外表看起來不是「老人」或「孕婦」，都很怕自己若佔了博愛座，會被拍照PO網、甚至肉搜、撻伐。藝人歐陽靖在臉書分享自己的經驗指出「不知道大家去日本玩時有沒有發現，日本人在電車上是不太主動禮讓博愛座的？」讓人不禁懷疑，台灣的博愛座文化是否走偏？

歐陽靖在臉書表示，今年二月在日本京都的公車上，人潮把整個車子擠到無立足之地，突然發現她前面的博愛座是空的，卻沒有人去坐，原來站在座位旁、已經被擠到快撲到座位上、卻還堅持不坐下的一群人，是來自台灣的可愛年輕人。

藝人歐陽靖分享自己的經驗指出，日本人在電車上是不太主動禮讓博愛座的。(圖/翻攝自歐陽靖臉書)

當時，她很想跟他們說：「只要你們其中一個人坐下，就能讓整輛車不那麼擠，後面要下車的乘客也比較好移動。」但他們可能是在台灣習慣了，害怕遇上「正義魔人」。仔細想想，台灣的博愛座文化，真的有點走偏了呢。

歐陽靖說，在日本，很多老人家並不喜歡被讓座，因為那表示自己看起來很虛弱、會給別人增加麻煩；他們也覺得坐在博愛座的年輕人有可能身體很不舒服，只是表面上看不出來，所以他們並沒有強迫讓座的「正義魔人」文化。

PO文引起廣大網友回響，紛紛回應「博愛座本來就不是老人座」、「看過老人把孕婦趕走的，非常誇張」、「台灣的博愛座太虛假！」、「台灣正義魔人真的很多…」、「台灣就是很矯情！博愛座應該禮讓真的有需要的人，包括身體不適或不方便的族群」。

(中時電子報)